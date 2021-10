Yeni single'ı çıktı

İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine merakla beklenen geri dönüşünü gerçekleştirdi ve 2015'teki Grammy ödüllü albümü '25'ten bu yana ilk yeni kaydını yayınladı.

Ayrılıklar ve pişmanlıklarla ilgili şarkılarıyla tanınan 33 yaşındaki sanatçı, geçtiğimiz hafta yeni single'ı 'Easy On Me'yi kısa bir video kliple piyasaya sürmüştü. Şarkı, Kasım ayında çıkacak olan dördüncü albümü "30"dan çıkan ilk şarkı.

Adele'in üzerinde 'Satılık' ve 'Satıldı' yazıları bulunan bir evden ayrılmasıyla başlayan müzik videosu, aşktaki hayal kırıklığının ardından toparlanma ve ders çıkarma konusundaki duygusal güç baladının bir vitrini.

Adele araba sürerken şarkı söylüyor, anıları ve şarkı sayfaları etrafında dönüyor ve video siyah beyaz başladıktan sonra sıcak renklere bürünüyor.

Adele hayranlarına "hayatımın en çalkantılı dönemi boyunca sürmeye devam et ya da öl" olarak tanımladığı "30"u yayınlamaya nihayet hazır olduğunu söyledi.

Adele sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında şunları yazdı:

"Yaklaşık 3 yıl önce ilk başladığımda kesinlikle olmayı umduğum yere yakın değildim. Aslında tam tersi. Kendimi güvende hissetmek için rutine ve tutarlılığa güveniyorum. Yine de orada bile kendimi bilerek ve isteyerek kendimi bir karmaşa ve iç kargaşa labirentine atıyordum."

Neden 30?

Albümlerine hayatının dönüm noktalarından sonra isim veren Adele, moda dergileri Vogue ve British Vogue ile yaptığı röportajlarda, boşanmasını küçük oğlu Angelo'ya açıklamak için "30" yazdığını söyledi. Adele, 2019 yılında 30 yaşındayken hayır kurumu yöneticisi Simon Konecki'den ayrılmıştı.

Twitter mesajında sanatçı, "Yol boyunca kendimle ilgili birçok şaşırtıcı gerçek öğrendim. Birçok katmandan kurtuldum ama aynı zamanda kendimi yenilerine de sardım" diyor.

Bu ayın başlarında hayranlar, dünyanın dört bir yanındaki binalarda gizemli "30" işaretlerini göründükten sonra Adele'den yeni müziğin yakında çıkacağına dair spekülasyonlar yapmışlardı.

15 Grammy ve 1 Oscar sahibi

"Someone Like You" ve "Hello" gibi hitlerle tanınan Adele, tüm zamanların en başarılı şarkıcı-söz yazarlarından biri olarak kabul ediliyor. Uzun süre dünya listelerde fırtınalar estirmiş olan şarkıcının 15 Grammy ödülü ve James Bond filminin tema şarkısı 'Skyfall' için kazandığı bir Oscar'ı var.

Kaynak: Euronews