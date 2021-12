Yeni film gişe rekoru kırdı

Covid-19 pandemisi nedeniyle zor zamanlardan geçen sinema endüstrisine kurtarıcı hamle, perşembe gecesi vizyona giren "Spider-Man: No Way Home" filminden geldi.

Box office rakamlarına göre, Sony Pictures ve Marvel ortak yapımı "Spider-Man: No Way Home" filmi pandeminin gişe rekorunu kırıyor. Dağıtımcılığını üstlenen Sony, filmin sadece vizyona girdiği perşembe günü 50 milyon dolar hasılat elde ettiğini açıkladı.

"Spider-Man: No Way Home" ilk gün hasılatına göre, "Avengers: Endgame" (60 milyon dolar), ve "Star Wars: The Force Awakens"'ın (57 milyon dolar) ardından tüm zamanların en iyi açılışını yapan 3. filmi oldu.

Film yayılmaya başlayan Covid-19 varyantı Omicron'a rağmen izleyiciyi sinemaya çekmeyi başardı. "No Way Home"un pandemide 100 milyon dolar gişe hasılatını aşan ilk film olması bekleniyor. Tahminlere göre, bu rakam 150 milyon dolara çıkabilir.

Marvel evreninin en popüler karakterlerinden biri olan Örümcek Adamı (Spider Man) bu filmde Peter Parker rolüyle aktör Tom Holland canlandırıyor.

"Spider-Man: No Way Home" Türkiye'de de 17 Aralık Perşembe Günü "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" adıyla vizyona girdi.

Kaynak: Euronews