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Yazar Erol Kılınç 77 yaşında vefat etti

Ötüken Neşriyat Genel Yayın Yönetmeni Erol Kılınç 77 yaşında hayatını kaybetti.

Kültür Sanat 27.12.2022, 22:00
Yazar Erol Kılınç 77 yaşında vefat etti

Ötüken Neşriyat'ta uzun yıllar genel yayın yönetmenliğini yapan yazar, Erol Kılınç, hayatını kaybetti. Kılınç'ın cenazesine dair bilgiler ayrıntılar ise daha sonra paylaşılacak. Kılınç, 1975-76 yıllarında Recep Haşatlı’nın başkanı olduğu MHP İstanbul İl yönetimi sekreterliği yaptı.

Kutlu Yayınları ve Milli Hareket Dergisi'nde de uzun yıllar yöneticilik yapmış olan Kılınç'ın vefatına ilişkin sosyal medyada yapılan paylaşımlar şöyle:

EROL KILINÇ KİMDİR?

1945 yılında Konya’nın Bozkır ilçesinde doğdu. 1949 yılında ailesiyle birlikte Aydın’ın Söke ilçesine yerleşti. Söke Kemalpaşa İlkokulunu bitirdi. Parasız Yatılı imtihanlarını kazanarak Aydın Lisesine kaydoldu ve Ortaokulu burada bitirdikten sonra Lise 1. sınıfta Denizli Lisesine nakledildi. Denizli Lisesinden 1966 yılında mezun oldu. 1967 yılında Aydın/Çine’de noter kâtipliği, Söke’de noter başkâtipliği yaptı. Aynı dönemde Söke’de Türkçüler Derneği 2. başkanlığı ve T. Komünizmle Mücadele Derneği Şube 2. Başkanlığı yaptı. CKMP’nin Söke teşkilatı kurucuları arasında yer aldı. Söke’de 2 yıl boyunca “Özü Sözü Gerçek” isimli bir gazete yayımladı.

1967 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne girdi. Üç yıl bu bölümde okuduktan sonra, ara verdi ve 1971’de Tarih bölümüne geçti. Bu bölümden 1975 yılında mezun oldu.

1968-69 yıllarında İstanbul’da yayınlanan “Millî Hareket” dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bu yıllarda Edebiyat Fakültesi Ülkü Ocağının kurucuları arasında yer aldı. 1967-1971 yılları arasında Doğu Türkistan Türklerinin Lideri İsa Yusuf Alptekin’in özel kâtipliği görevini yürüttü. Yine bu dönemde İstanbul Ülkü Ocakları Birliğinin kurucu başkan yardımcılığını yaptı. Osman Bahadır’dan sonra da başkanlığa getirildi. 1971’de Kutluğ Yayınları’nı kurdu. 1977 yılının sonuna kadar Kutluğ Yayınları’nda yöneticilik-editörlük yaptı. Devlet, Millî Hareket, Türk Yurdu dergilerinde az sayıda makalesi yayınlandı.

1975-76 yıllarında Recep Haşatlı’nın başkanı olduğu MHP İstanbul İl yönetimi sekreterliği yaptı.

1979 Şubat’ında evlendi. 4 çocuk babasıdır. Askerliğini 1979–80 yıllarında Piyade Asteğmen olarak Genelkurmay ATASE Başkanlığında yaptı. 1978 yılı Mart ayında başladığı Ötüken Neşriyat’ta uzun yıllar yöneticilik yaptı.

Kaynak: Karar

#erol kılınç #vefat #ötüken neşriyat
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