'Yakın tarihte, uzak hafızada Çuvalda' sergisi sanatseverlerle buluştu

Sanatçı Ali Bozan'ın “Bir çuval bize, insanlık ve kötülüğü hakkında ne kadar fikir verebilir?” sorusu eşliğinde hazırladığı heykeller besin taşıma ve muhafaza etme aracı olan çuvalın 'ölü bedenlerin' konulduğu nesneye dönüşmesini yakın tarihte kamuoyuna yansıyan ölümler üzerinden ele alıyor.

Sergide 2015 yılında sokağa çıkma yasaklarında ve Uludere'de 2011 yılında uçaklarla bombalamalarla yaşamını yitiren Roboski köylüleri gibi toplumsal hafızada yer edinen sivil ölümlerine odaklanıyor.

21 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak sergiye Xerman Art ev sahipliği yapıyor. Serginin açılışı bugün saat 16:00’da Şehit Muhtar Mahallesi, Öğüt Sokak, numara 10 A. B Beyoğlu İstanbul adresinde görülebilecek.

Kaynak: Karar