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Van'da '5. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni' başladı

Van Valiliği, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından düzenlenen "5. Milletlerarası Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" Van'da başladı.

Kültür Sanat 17.11.2022, 16:29 17.11.2022, 18:23
Van'da '5. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni' başladı

Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, TYB'nin bilgi şölenlerinin ilkini Topkapı Sarayı'nda, ikincisini Dolmabahçe Sarayı'nda, üçüncüsünü Konya'da ve dördüncüsünü Malazgirt'te, beşincisini de Van'da gerçekleştirdiğini söyledi.

Van'ın kadim bir geçmişe ve stratejik öneme sahip olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Bilgi şölenin ilimizde düzenlenmesiyle ayrı bir mutluluk yaşadık.,Van aynı zamanda harika doğası ve misafirperver insanlarıyla öne çıkıyor. El ele vererek ilimiz ve vatandaşlarımız için güzel işlere imza atmak bizim için onurdur. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

"Tarih, insanın vazgeçilmez tutkusudur"

TYB Şeref Başkanı Mehmet Doğan ise edebiyat türlerinden biri olan romanın çok geç ortaya çıktığını fakat çok ilgi gördüğü için hızla yaygınlaştığını anlattı.

İnsanın hem şahsi macerası hem de toplu yaşayışından çıkarılan konuların romanları beslediğini ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Böyle olunca tarihle romanın birlikteliği kaçınılmaz hale geliyor. Tarih, insanın vazgeçilmez tutkusudur. Kendini en fazla bugüne ait görenler dahi tarihten kopamıyor. Geçmişi olmayanın bugünü olmaz, insan, dostunu düşmanını bilemez. Geçmişi bilmek arzusu, neredeyse geleceği merak hevesi kadar güçlü. Romanı besleyen tutkulardan biri de hiç şüphesiz budur. Roman türünün Türkiye'de de son yıllarda yükselişte olduğu kolaylıkla görülebiliyor. Her yıl daha fazla sayıda roman yayınlanıyor. Karabağ'ın Ermeni istilasından kurtarılması Ermeni iddialarını külliyen çöp sepetine attı. Bizim için zaten çöptü. Artık aklı başına gelen Ermeniler için de çöp. Türkiye ve Azerbaycan ile barışan Ermenilerin yalan ve yanlıştan ibaret iddiaları öne sürmelerinin hükmü kalmadı. Artık Ermeni tarihi yeniden yazılacak. Belki insaflı Ermeni yazıcılardan 'Biz ne zulümler ettik, bin yıl beraber yaşadığımız Müslümanlara nasıl kıydık, şehirlerini nasıl yakıp yıktık' diyenler çıkacaktır."

"Kardeşliğimize kastedilmek istendi"

TYB Genel Başkanı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da TYB olarak bir çok ilde farklı etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Türkiye'nin kültür, sanat ve fikir hayatına önemli katkılar sunan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını aktaran Arıcan, "Anadolu'da kültürel hayatın canlanması için gayret gösteriyoruz. Beyoğlu'ndaki patlamayla kardeşliğimize kastedilmek istendi. Bu menfur saldırıyı lanetliyorum. Ne yapılırsa yapılsın bu milletin kardeşliğine, birliğine, dirliğine halel getiremeyecekler. Bilgi şölenimizin, akademik gelişimlere, kardeşliğimize ve birliğimize katkı sağlayacağını düşünüyorum."

#yüzüncü yıl üniversitesi #Türkiye Yazarlar Birliği
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