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Üzerinde "İmparatorluk hazinesinden sorumlu memur Theodoros" yazıyor

Hadrianaupolis Antik Kenti'nde devam eden kazılarda üzerinde "İmparatorluk hazinesinden sorumlu memur Theodoros" yazılı 1600 yıllık bir kantar bulundu.

Kültür Sanat 01.12.2021, 01:00
Üzerinde "İmparatorluk hazinesinden sorumlu memur Theodoros" yazıyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan disk şeklindeki kantar ağırlığının üzerinde "İmparatorluk hazinesinden sorumlu memur Theodoros" yazıtı dikkati çekiyor.

Milattan önce 1. yüzyılda kurulan ve milattan sonra 8. yüzyıla kadar Geç Helenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında 1600 yıllık kantar ağırlığı bulundu.

İlçenin 3 kilometre batısında yer alan ve 2003'te kazıların başladığı antik kentteki çalışmalar, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş başkanlığında yürütülüyor.

Hadrianaupolis'te yılın 12 ayı devam eden çalışmalarda şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar ortaya çıkarıldı.

İncil'de adı geçen nehirler Geon, Phison, Tigris ve Euphrates'un yer aldığı, at, fil, panter, geyik ve grifon (sanat tarihinde görülen karışık bir hayvana verilen isim) gibi birçok hayvanın tasvir edildiği kiliselerin tabanındaki mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle "Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan antik kentte elde edilen bulgulardan taşınabilir olanlar, çevre illerdeki müzelere götürülüyor, taşınmazlar ise bulunduğu yerde korunuyor. 

Dört Nehir Kilisesi'nin 50 metre kadar güneyinde ilk defa geçen sene yapılan kazılarda ortaya çıkarılan, satır, ok ucu ve maske gibi eserlere rastlanan kare planlı yapıda, son olarak 1600 yıllık kantar ağırlığı gün yüzüne çıkarıldı.

"İmparatorluğun merkezini işaret ediyor"

Doç. Dr. Çelikbaş, AA muhabirine, bu yılki kazıları, ortaya çıkarılan kare planlı yapıda yoğunlaştırdıklarını söyledi. 

Bu yapıda farklı tür eserlere ulaştıklarını anlatan Çelikbaş, "Bu eserlerden birisi de kantar ağırlığı. Kantar ağırlığı disk şeklinde ve üzerinde yazıt mevcut. Yazıtta 'İmparatorluk hazinesinden sorumlu memur Theodoros' yazıyor. İmparatorluk hazinesinden sorumlu demek, aslında İmparatorluğun merkezini işaret ediyor. Bu da antik dönemde Konstantinopolis olarak bilinen İstanbul kentini gösteriyor bize." diye konuştu

Buluntulardan Hadrianaupolis'in önemli bir ticaret merkezi olduğunun anlaşıldığını belirten Çelikbaş, "Elimizdeki ağırlıktan Hadrianaupolis'te önemli ticaret ağının olduğunu söyleyebiliriz. İmparatorluğun başkentinden buraya bu şekilde ticari unsurların tedarik edildiğini ispatlayan önemli bir veri. Elimizdeki ağırlık, milattan sonra 4. yüzyıla ait, bu da günümüzden yaklaşık 1600 yıl öncesini işaret etmekte." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#karabük #kantar #Hadrianaupolis Antik Kenti
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