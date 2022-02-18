Üsküdar Kitap Fuarı başlıyor
Üsküdar Belediye tarafından düzenlenen Üsküdar Kitap Fuarı yarın başlıyor.
Kültür Sanat 18.02.2022, 17:21
Türk hikayeciliğinin usta yazarı Mustafa Kutlu'nun onur konuğu olduğu fuar, kitapseverlerin yanı sıra seçkin yayınevlerini ve sevilen yazarları buluşturacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da konuşmacı olarak katılacağı fuarda, yüzlerce yayınevi ve yazarların katılımıyla söyleşi ile imza etkinlikleri yapılacak.
7. Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışı yarın 13.00'te Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA
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