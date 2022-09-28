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Uşak'ta bulunan silindir mühür 39 asırlık

Uşak'taki Blaundos Antik Kenti'nde, yapılan kazılarda 39 asırlık olduğu değerlendirilen silindir mühür bulundu.

Kültür Sanat 28.09.2022, 18:11
Uşak'ta bulunan silindir mühür 39 asırlık

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Blaundos Antik Kenti'ndeki kazılar devam ediyor.

Kazılarda, Asur Ticaret Kolonileri Çağı'na (milattan önce 18-17. yüzyıl) ait olduğu düşünülen silindir mühür bulundu.

Blaundos'un tarihini, bilinenden çok daha erkene götürebilecek mührün üzerindeki bilimsel incelemeler sürüyor.

Kaynak: AA
#Uşak #silindir mühür
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