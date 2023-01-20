Ünlü yönetmen hayatını kaybetti
"Bizimkiler" ve "Perihan Abla" dizilerinin yönetmeni Yalçın Yelence, 69 yaşında hayatını kaybetti.
"Bizimkiler" ve "Perihan Abla" dizilerine imza atan usta yönetmen Yelence, geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda tedaviye alınmış ve uyutulmuştu.
Yalçın Yelence
Ankara'da 1954'te doğan Yelence, 1976'da Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon bölümünden mezun oldu. Usta yönetmen, 1977'den 1983'e kadar radyo skeçleri yazdı.
TRT'nin ilk dış yapımı olan, "Bay Alkolü Takdimimdir" dizisinin senaryo yazarı olan Yelence, "Perihan Abla", "Bizimkiler", "Yarı Şaka Yarı Ciddi" ve "Yazlıkçılar" gibi pek çok unutulmaz televizyon yapımına yönetmen, öykü ve senaryo yazarı olarak imza attı.
Yelence, "Kars'ın Solan Rengi: Molokanlar" belgeseli ile, 9. Altın Safran Belgesel Film Yarışması'nda profesyonel dalda birincilik ödülü kazandı.
Yelence'nin yönettiği yapımlar arasında "Babba", "Memleket Hikayeleri: Eminem", "Memleket Hikayeleri: Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım", "Operasyon Cennet", "Mavi Kolye", "Aşk Meydan Savaşı", "Kibar Ana", "Mihriban", "Duruşma", "Oğlum Adam Olacak" adlı dizi ve filmler de yer alıyor.
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