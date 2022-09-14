Ünlü yönetmen Çağan Irmak'tan yeni film
Yönetmen Çağan Irmak, 1970'li yıllardan 2000'lere uzanan bir yol hikayesini anlatacağı yeni film için kolları sıvadı.
Yönetmen Çağan Irmak, 1970'li yıllardan 2000'lere uzanan bir yol hikayesini anlatacağı yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet için çalışmalara başladı.
Yönetmen Çağan Irmak, yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in çekimlerine başlamak için harekete geçti. başladı.
Box Office Türkiye'ye göre sinemada son olarak 2018 yapımı Bizi Hatırla filmiyle izleyiciyle buluşan Çağan Irmak, yaklaşık dört yıl aradan sonra yeni filminin hazırlıklarına başladı. Sinemacının senaryosunu kaleme alıp yönetmen koltuğunda oturacağı filmin adı, yapım şirketi Orchestra Content'in yaptığı paylaşımda Sevda Mecburi İstikamet olarak duyuruldu.
Ünlü bir oyuncunun, kızıyla yarım kalan hikâyesini tamamlamak için çıktığı yolculuğu anlatacak olan filmin müziklerinde ise Teoman'ın imzası olacak. Kısa süre içerisinde çekimlerine başlanması planlanan Sevda Mecburi İstikamet'in önümüzdeki sinema sezonunda vizyona girmesi bekleniyor.
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