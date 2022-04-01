Ünlü yazarın el yazmaları satışa sunulacak
İngiliz yazar Charlotte Bronte'un minyatür el yazması New York City kitap fuarında 1,25 milyona satışa sunulacak.
Dünyaca ünlü İngiliz yazar Charlotte Bronte’un 13 yaşındayken yazdığı minyatür el yazması 1,25 milyona satışa sunulacak.
CNN’nin haberine göre, "Jane Eyre" eseri dünya klasikleri arasında yer alan Bronte’un, daha önce yayımlanmamış minyatür el yazması, bu ay sonunda New York City kitap fuarında satışa çıkacak.
1,25 milyon dolara satışa sunulacak "A Book of Ryhmes by Charlotte Bronte, Sold by Nobody and Printed by Herself" başlıklı eserin, bir oyun kartı boyutundan daha küçük olduğu bilgisi paylaşıldı.
James Cummins Kitapçısı Henry Wessells, Bronte tarafından kaleme alınan minyatür parçanın Aralık 1829 yılına ait olduğunu ve özel bir koleksiyonda bulunduğunu ifade etti.
El yazmasının, 15 sayfadan oluştuğu ve bu sayfaların kahverengi deri bir kapak içine dikildiği belirtilirken, kitapta Bronte ve kardeşlerinin sofistike hayali dünyasını içeren hikayeler yer aldığı kaydedildi.
Bronte’un hazırladığı başka bir minyatür eser, 2011’de 1,7 milyon dolara satılmıştı.
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