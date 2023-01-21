Ünlü sanatçı Goran Bregovic Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

Ünlü sanatçı Goran Bregovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında sahne aldı.

Sanatçı, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yücel Arzen ve Orkestrası'nın seslendirdiği "Türkiye Yüzyılı" şarkısına eşlik etti. Orkestrayı Orhan Şallıer'in yönettiği konserde, Sezen Kiremit solist olarak sahne aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkinliğin ardından Bregovic'e plak hediye etti.

Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait şarkının sözleri şöyle:

"Doğdu üstümüze nazlı hilali

Doğruya döndürdük biz kalplerimizi

Türkiye Yüzyılı geliyor tam vakti

Yarın değil hemen şimdi!

Vursun davullar sevdamızı deli deli

Derdimin dermanı, çaresi çok belli.

Türkiye Yüzyılı insanlığın müjdesi

Yarın değil hemen şimdi!

Doğ doğ doğ ey güneş… Üstümüze dök ışıklarını

Dağılsın bulutlar...

Mazlumlar söylesin şarkılarını

Başlasın Türkiye Yüzyılı!

Yarın değil hemen şimdi"

Etkinlikte ayrıca, klarnet virtüözü Serkan Çağrı ile Muhammed Yıldırır da sahne aldı.