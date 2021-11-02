banner38

Ünlü sanatçı AKM'de müzikseverlerle buluştu

Ünlü trompet sanatçısı Chris Botti, yeni açılan AKM binasında müzikseverlere bir konser verdi.

Kültür Sanat 02.11.2021, 23:40
Ünlü sanatçı AKM'de müzikseverlerle buluştu

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış etkinlikleri kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi.

Grammy ödüllü trompet sanatçısı Chris Botti, sahnede yaptığı konuşmada, "Çok teşekkürler bu gece geldiğiniz için, İstanbul'da pek çok kez müzik yapma fırsatı sunulduğu için minnettarız. Müziğimizin tekrar dinlenmek istenmesi harika bir şey. Buradaki en önemli şey çalmaktan zevk aldığımız şehre geri dönmüş olmak." dedi.

Caz müziğinin yetenekli ve başarılı isimleriyle birlikte sahneye çıkmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Botti, konser sırasında kendisine eşlik eden müzisyenlerin kariyerlerine ilişkin bilgiler vererek, sahneye davet etti.

Konseri dinlemeye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AKM'nin sanata doyurucu tarafından dolayı kendisi için özel bir mekan olduğunu söyledi.

Ersoy, AKM açıldığından beri yapılan tüm etkinliklere katıldığını belirterek, Chris Botti konserinin de çok özel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Pandemi döneminde insanların sanata büyük özlem duyduğuna işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Bütün dünyanın üzerinden bir pandemi geçti. Gerçekten bizi yaralayan bir süreçti. Her açıdan yaraladı, hem insanlarla olan ilişkilerimiz hem ekonomi hem yaşadıklarımız. Belki biraz oturduk, düşündük pandeminin dünyadaki etkileri bizi nereye taşıyacak diye, hayatlarımızı bile sorguladık. Dolayısıyla sanattan, kültürden her şeyden uzak kaldık. Gerçekten böylesine güzel, böylesine Türkiye'nin, İstanbul'un hak ettiği ve hepimizin özlemle beklediği AKM'yi tekrar bize kavuşturduğu için öncelikle Cumhurbaşkanımıza, sonra eşime, sonra burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Işın Karaca: İstanbul için, Türkiye için AKM çok önemli bir kültür taşımız

İzmir'den konseri dinlemeye gelen Işın Karaca da, "13 yıl sonra AKM'de burada olmak, bir sanatçı, sanatsever olarak o kadar farklı bir boyut getiriyor ki öncelikle emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İstanbul için, Türkiye için AKM çok önemli bir kültür taşımız. Bu yüzden kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Şarkıcı Murat Dalkılıç ise AKM'nin açılışını herkesin uzun zamandan beri beklediğini söyleyerek, "Bizim için çok değerli bir yer. Dünyadaki muadillerinin neredeyse en iyisi olarak geri dönmüş, o yüzden heyecanla koştura koştura burada bir konseri dinlemek, yeni AKM'yi görmek çok heyecan verici. Bundan sonra çok güzel şeylere vesile olmasını temenni ediyorum. Ankara'daki CSO'yu da gezmiştim. Orası da şahane olmuş." değerlendirmesini yaptı.

Hamdi Alkan: Atatürk Kültür Merkezi, kültür ve sanatın insanlarla buluştuğu bir yer

Oyuncu ve yapımcı Hamdi Alkan da üniversite yıllarında 1984'te her hafta sonu klasik müzik konserlerine, tiyatro gösterilerine geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Atatürk Kültür Merkezi, gerçekten şehrin can alıcı bir yerinde, kültür ve sanatın insanlarla buluştuğu, insanları beslediği bir yer. Böyle bir yerin tekrar elden geçirilmesi, çağa uydurulması, muhteşem bir şekilde dekora edilmesi, salonları yeniden düzenlenmesi ve 29 Ekim gibi anlamlı bir tarihte halkımızla buluşturulması çok önemli bir çaba. Biz çok mutluyuz. Bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Alkan'ın eşi oyuncu Selen Görgüzel ise "Çok heyecanlıyım. Heyecanla açılış gününü zaten bekliyorduk. Zaten sanatın ve tarihin şehri İstanbul'da bu kadar değerli bir yapının altında, bu kadar değerli sanat eserlerinin seyredecek ve izleyecek olmanın da hem bir sanatçı hem de bir vatandaş olarak mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Bundan sonra keyifle izleyeceğiz ve beraber izleyeceğiz." dedi.

Konseri izlemeye gelen Suzan Kardeş de önceki AKM'de hep kuliste çalıştığını ifade ederek yeni AKM'nin herkese hayırlı olmasını diledi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde Chris Botti'ye, Lee Pearson davulda, Leonardo Amuedo gitarda, Holger Marjamaa piyanoda, Chad Lefkowitz Brown saksafonda, Reggie Hamilton bas gitarda, Caroline Camplell kemanda, Lucia Micarelli viyolinde, Sy Smith, Veronica O'Biren ve Jonathan Johnson ise vokalde eşlik etti.

Kaynak: AA
#AKM #Grammy #Chris Botti
Yorumlar (0)
banner35
15
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6