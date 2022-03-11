Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Meksikalı şarkıcı ve oyuncu Emilio Delgado, 81 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür Sanat 11.03.2022, 21:54
Susam Sokağı dizisindeki Fix-it Shop'un sahibi Luis rolüyle tanınan Meksikalı şarkıcı ve oyuncu Emilio Delgado, 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Eşi Carol Delgado, 45 yıl boyunca dizide rol alan Emilio Delgado'nun, omurilik tümörü nedeniyle New York'taki evlerinde öldüğünü söyledi.
Susam Sokağı'nın üreticisi Sesame Workshop'tan yapılan açıklamada, Delgado'nun, bir TV dizisinde en uzun süre devam eden rolü canlandırdığı belirtilerek "Yeteneklerini bizimle ve dünyayla paylaştığı için kendisine çok minnettarız." ifadesi kullanıldı.
"Susam Sokağı"yla ünlenen Delgado, 1971'de üçüncü sezonda dizinin kadrosuna katıldı.
Delgado'ya 2020'nin sonlarında "birden fazla omurilik tümörü" teşhisi konulmuştu.
Kaynak: AA
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