Ünlü İngiliz rock grubu İstanbul'a geliyor

Ünlü İngiliz alternatif rock grubu Placebo, 18 Temmuz 2022'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde konser verecek.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Placebo, PSM Loves Summer kapsamında dinleyicileriyle bir kez daha buluşmak için İstanbul'da olacak.

Bugüne kadar 7 stüdyo albüm yayınlayan ve sattıkları 13 milyonu aşkın albümle ses getiren grup, 2021'e hızlı bir başlangıç yaparak 8. stüdyo albümleri olan "Never Let Me Go"yu bitirdi.

Piyasaya 25 Mart'ta sürülecek albüm sonrası uzun bir aranın ardından turneye çıkacak grup, 18 Temmuz'da PSM Loves Summer kapsamında Turkcell Sahnesi'nde hayranları ile buluşacak.

Konserin biletleri 7 Aralık'ta passo.com.tr üzerinden satışta olacak.