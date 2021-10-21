Ünlü futbolcu Muhammed Salah'ın balmumu heykeli Londra'da

Madame Tussauds balmumu müzesinin resmi twitter hesabında yapılan paylaşımda, ünlü futbolcunun kendi balmumu heykeliyle çekildiği fotoğraf “Mısır Kralı geldi” notuyla servis edildi.

Müzeyi ziyareti ve heykeli ile çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaşan Salah, “Beyaz elbiseli şahsın, ne yediğine dikkat etmesi gerekmiyor.” ifadelerini kullandı.

Salah’ın balmumu heykeli, müzede sergilenen ilk Arap oyuncu heykeli oldu.

Müze, Ocak 2020’de Mısırlı oyuncu Salah’ın balmumu heykelinin yapılacağını duyurmuştu.