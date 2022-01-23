Ünlü aktör 68 yaşında hayatını kaybetti
Bir süredir kanser tedavisi gören ünlü ABD'li aktör Louie Anderson, 68 yaşında yaşamını yitirdi.
Kültür Sanat 23.01.2022, 16:50
Bir süredir kanser tedavisi gören Amerikalı aktör ve komedyen Louie Anderson, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Anderson, kendi çocukluğunu anlattığı "Afacan Louie" adlı çizgi filmle ününü Türkiye'de de duyurmuştu.
24 Mart 1953 yılında dünyaya gelen Louie Anderson'ın birçok kitapta da imzası bulunuyor.
68 yaşında hayatını kaybeden ünlü komedyen, program sunuculuğu da yapıyordu.
Kaynak: TRT Haber
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