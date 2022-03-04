Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri için başvurular başladı

Amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak ve çeşitli ülkelerden belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacı taşıyan "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne başvurular başladı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın dört bir yanından belgeselcilerin bir araya gelerek düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmayı hedefleyen yarışmaya 1 Nisan'a kadar "www.trtbelgesel.com" adresi üzerinden başvurular kabul edecek.

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri", yarışmaya başvuru koşullarını taşıyan bütün belgesel filmlere ve yapımına henüz başlanmamış fikir ve öykü aşamasındaki projelere açık olacak.

Yarışma koşulları ve takvimi, ödüller, başvuru şartnamesi ve detaylı bilgiye "www.trtbelgesel.com" adresinden ulaşılabilecek.

- Ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 12 ödül

Katılımın ücretsiz olduğu yarışmada ödüller, ulusal ve uluslararası yarışma olmak üzere iki kategoride sahiplerini bulacak.

Ulusal yarışma kategorisi kapsamında "Öğrenci Filmleri" ve "Profesyonel" alt kategorilerinde toplam 6 ayrı projeye ödül verilecek.

Uluslararası yarışmada ise "En İyi Film" ödülü başta olmak üzere toplam 3 proje ödül alacak. Ayrıca "Proje Geliştirme Destek" kategorisinde de 3 projeye destek verilecek.

- "12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" kaldığı yerden devam edecek

"Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"nin 12'incisi tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla iptal edilmişti.

Başvuruları alınan ancak ön eleme süreci durdurulan film ve projelerin değerlendirme süreci de "13. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri" ile eş zamanlı yürütülecek.

"12. Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri"ne uluslararası yarışma, ulusal yarışma ve proje desteği kategorilerine toplamda 1714 film ve proje başvuru yapmıştı.