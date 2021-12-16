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Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri, önceki akşam Anadolu Yakası'ndaki Limak Eurasia Luxury Hotel'de sahiplerini buldu.

Kültür Sanat 16.12.2021, 10:12 16.12.2021, 10:19
Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu

Crazy Prodüksiyon Yapım&Organizasyon tarafından düzenlenen etkinliğin ev sahipliğini Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar yaparken, geceye iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyası büyük ilgi gösterdi. Organizasyonun sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek üstlendi. Gecede 'Yaşam Boyu Onur Ödülü' ve TRT Müzik'te yaptığı 'Mazhar Alanson ile' programıyla 'Yılın En İyi Müzik Programı' ödüllerini alan Mazhar Alanson, mini bir konser verdi. Kırmızı halıda ise şıklık yarışı yaşandı.

'Melek gibi insan'

'Aziz' dizisi çekimleri nedeniyle ödül törenine son anda yetişen Murat Yıldırım, "Hayatımda bir çok şey son dakikada oldu. 'Ramo'yu da son dakikada kabul ettim. İnşallah son dakikada hep güzel şeyler olur" dedi. 'Yılın En İyi Erkek Oyuncusu' ödülünü kadınlara ihtafen alan Yıldırım, "Ablam bugün Londra'da parkta otururken yanına iki dakika sonra polis gelip, 'Canınız neden sıkkın?' diye soruyor

Oradaki insanlar onun bile farkına varabiliyor. O yüzden ülkemimizde de artık bu konuyu aşalım. Her gün bu konuyla ilgili bir sürü haber enerjimizi aşağıya çekiyor ve canımızı sıkıyor. Bazen haberleri açmaya korkuyorum" diye konuştu. 'Aziz' dizisinin iyi gitmesine oyuncu, "İşimiz biraz maraton. Her hafta yeni bölüm ve zirveye oynamak zorundasınız. Önce bizim tatmin olmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız çok dikkatli çalışıyor. Biraz yoğun çalışıyoruz ama değiyor. Beni cezbeden hikayesi oldu. Önce hikayeyi dinledim. Senaryo iki ay sonra geldi" ifadelerini kullandı. Eşi Imane Elbani'nin de 'Aziz' dizisine dahil olmasına Yıldırım, "Onun için zor oldu. Kısa bir zamanda anadili olmayan bir dille oynamak zorunda... Daha önce bende Almanca ve İngilzice oynamıştım ama zorlanmıştım. Yardımcı olmaya çalıştım. Güzel oldu. Hikayenin dönüm noktasında projeye dahil oldu" dedi. Elbani'nin diziden alacağı ücreti Kimsesiz Çocuklara bağışlamasına ise Yıldırım, "Gerçekten melek gibi bir insan... Kimsesiz Çocuklar'a verilmesini tercih etti" dedi.

'Dans değil spor'

Mazhar Alanson, "Pandemi dönemi sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Boyuna yazdım. Çalmak için ise pek bir şey olmadı. Yakında bir solo albümüm çıkacak. MFÖ ile de single çıkacak. Müzik programından ödül almak nefsimi okşadı. İnşallah ikinci bir mesleğim olmuş oldu" yanıtını verdi. Eşi Biricik Suden'in direk dansı nedeniyle eleştirilmesine sanatçı, "Dans değil spor. Kayak, kürek ve halter de yapıyor. Sporun bütün dallarını yapıyor" dedi.

'Bu kadar olay olacağını bilmiyordum'

'Yılın Arabesk Fantezi Sanatçısı' ödülünü kazanan Berdan Mardini, "Arabesk seviyoruz. Türküler ve yeni şarkılar yapmaya devam edeceğiz" dedi. Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla gündem olan şarkıcı, "Ben doğal bir adamım. Ne varsa söylüyorum. Saçımı boyuyordum, şimdi boyamadım. Saçıma aklar düştü. 43 yaşına geldim bu saçımın güzel duracağını düşündüm. Saunadan çıkıp, üzerime ceket giydim ve hoşuma gittiği için paylaştım. O en doğal halimdi. Yoksa böyle bir imaj olur mu? Yeni imaj çalışmam pazartesi olacak. İmaj nasıl olurmuş herkes o zaman görecek" diye konuştu.

Snob Magazin 

#Uluslararası Altın Kalite Ödülleri #kültür sanat
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