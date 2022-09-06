Türkiye Kültür Yolu Festivalleri için geri sayım başladı

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" 16 Eylül-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Çanakkale ve Konya'da gerçekleştirilecek festivallere ilişkin Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada yaptığı konuşmada kültür ve sanatın buluştuğu festivallerin eşsiz rotalarda düzenlendiğini söyledi.



Üç yıl süren bir çalışmanın ardından ilk olarak Beyoğlu Kültür Yolu adıyla düzenlenen festivallerin 7'den 70'e toplumun her kesimini kültür ve sanatla buluşturduğunu dile getiren Ersoy, "Bu festival öylesine beğenildi ki festivallerimize başkentimizi de dahil ettik. Çizdiğimiz ve yapılan restorasyonlarla güçlendirilen kültür rotasında Ankara'da da bir festival düzenledik. Gelenekselle moderni birleştirerek, hem CSO ADA ANKARA'da klasik müzik dinletileri sunduk, hem de yüzyılların izini taşıyan Ankara Kalesi'nde çeşitli etkinlikler düzenledik." dedi.



Bakan Ersoy, festivallerin bu kez 5 ilde çok daha kapsayıcı, çok daha yaygın etkinliklerle vatandaşlara benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşatacağını vurgulayarak, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, 16 Eylül'de başlayacak ve 23 Ekim'e kadar sürecek. İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Çanakkale, Diyarbakır ve Konya ve civar illerde yaşayanlar, bir ayı aşkın sürede tam anlamıyla kültür ve sanata doyacak." şeklinde konuştu.



Operadan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara kadar herkesin kendi beğenisine ve ilgisine uygun birçok etkinlik sunacaklarına işaret eden Ersoy, şunları kaydetti:



"Kültür sanat coşkumuzu bu 5 şehrimizden tüm Türkiye'ye dalga dalga yayacağız. Bu şehirlerimize gelecek yıl Nisanda İzmir'imizi de ekleyeceğiz. Ayrıca Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nı da Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alacağız. Adana'mızdaki bu güzel festivali, daha iyi noktalara el birliğiyle taşıyacağız. Aklımızda farklı şehirlerimiz de var. Bu arada festivallerin sürelerini, komşu illerden gelebilecek vatandaşlarımızın da etkinliklerimize katılabilmesini sağlayabilmek için özellikle uzun tuttuk."

Milyonlarca insanın katılmasının beklendiği 5 ilde 15 bine yakın sanatçının katılımıyla 3 binden fazla etkinlik düzenlenceğini kaydeden Ersoy, festival programlarına ve etkinliklerin düzenleneceği mekanlara ilişkin bilgiler verdi.

- "Hedefimiz, 2023 turizm stratejilerimizle de örtüşüyor"

Festivallerimiz kapsamında ücretli etkinliklerin de olacağını fakat etkinliklerin çoğunun tamamen ücretsiz ve halka açık düzenleneceğini belirten Ersoy, "Dünyada bu kadar geniş çapta, kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştiren ender ülkelerden biriyiz. Hedefimiz, festivallerimizi herkese ulaşacak şekilde yaygınlaştırmak. Bu hedefimiz, 2023 turizm stratejilerimizle de örtüşüyor çünkü turizmde de hedefimiz, bu yıl olduğu gibi giderek artan sayılara ve kaliteye ulaşmak." değerlendirmesini yaptı.



Bakan Ersoy, Türkiye'nin doğal güzelliklerle dolu, turistler için çok cazip beldelere sahip bir ülke olduğuna işaret ederek, "Kültür alanında da olağanüstü varlıklara sahibiz, yeter ki bunların tanıtımını en iyi şekilde yapabilelim. Şehirlerimizi marka yapmak istiyorsak, turizmde rekabetçi olmak istiyorsak, rakip ülkelerden ayrışmak istiyorsak bunu arkeolojik değerlerimizle, kültürel özelliklerimizle, gastronomi alanındaki farklılıklarımızla yapabiliriz. Biz buna bütün yüreğimizle inanıyoruz ve Türkiye Kültür Yolu Festivalleri gibi tüm toplumu kucaklayan kültür sanat etkinlerinin bu yolda çok önemli katkılar sağladığının farkındayız." şeklinde konuştu.



Festivallerin önemli katkılarından birinin de etkinliklerin düzenlendiği şehirlerdeki etkinlik mekanlarının, festivaller vesilesiyle yeniden elden geçirilmesi, restore edilmesi ve ayağa kaldırılarak yeni bir ruh katılması olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Bence bu çalışmalar da en az etkinlikler kadar önemli çünkü yüzlerce yıl öncesinden miras kalan bu mekanları biz de böylece sonraki kuşaklara dört başı mamur biçimde emanet etmiş oluyoruz. Sadece Beyoğlu Kültür Yolu için Atatürk Kültür Merkezi'nden Galata Kulesi'ne Atlas Sineması'ndan Galata Mevlevihanesi'ne elimizin değmediği tarihi, kültürel ve mimari değer kalmadı. O rotada yer alan galerilerden, vakıflara, araştırma kurumlarından, antikacılara kadar herkesi sürece dahil ettik ve bir kültür sanat ekosistemi yarattık. Bu rotalarda festivaller sona erse de festival ruhu kalıcı oluyor ve kültür sanat yatırımları, projeleri devam ediyor. Biz de zaten tam olarak bunu hedefliyoruz."

- "Gastronomi alanında zenginliğimizi ortaya koyacağız"



Mehmet Nuri Ersoy, ön plana çıkarılan tarihi ve kültürel unsurların ülkenin kültür ve sanat hayatına, ayrıca turizmine kazandırılmış birer değer olarak yer aldığını belirterek, "Bu yılki festivallerde, gastronomi alanında da değişik etkinliklerle ülkemizin bu konudaki zenginliğini ortaya koyacağız. Bizler, dünyada örneği az görülen, uluslararası seyahatlerde belirleyici olan ve ciddi ziyaretçi kitlelerini cezbeden bir marka kültür sanat festivali yapıyoruz. Rakamlar da bu sözlerimi teyit ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 84 farklı noktada, 53 kültür sanat kurumu ve yerli/yabancı toplam 6 bin 453 sanatçıyla 1.500'den fazla etkinlik gerçekleştirdik. 16 günlük festival sonunda 10 milyona yakın ziyaretçiye ulaştık." Sosyal medyada 12 milyonun üzerinde etkileşim oldu. 16 gün boyunca sokak ve meydanlar sahneye dönüştü." ifadesini kullandı.



Başkent Kültür Yolu Festivali'nde ise 16 günün sonunda 2 milyon 300 bin ziyaretçiye ulaştıklarını, 96 konser, 69 sergi, 11 opera-bale, 27 tiyatro, 61 açık hava etkinliği, 88 söyleşi ve 155 çocuk etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getiren Ersoy, şunları ekledi:



"Tüm bu etkinliklerimiz dünya kamuoyunun da geniş ilgisini çekti. Beyoğlu Kültür Yolu için 2021 yılında 29 ülkeden 56 basın mensubunu ülkemizde ağırladık. Bu yıl da hem Beyoğlu hem Başkent Kültür Yolu festivalleri için 31 ülkeden 56 farklı yayından toplam 67 basın mensubuna ev sahipliği yaptık. Şimdiki festivallerimiz için yurt dışından yine basın mensupları, kanaat önderleri gelecek. Türkiye Kültür Yolu Festivalleri ile elde ettiğimiz bu kazanım paha biçilemez. Festivallerimizi her yıl genişleterek sürdürmeye ve geleneksel hale getirmeye kararlıyız. Toplumun nabzını tutarak etkinliklerimizi zenginleştirmeye hep beraber devam edeceğiz."



Basın toplantısına katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan Yavuz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bakanlık yetkilileri ve sektör temsilcilerinin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi.

- Festivaller hakkında



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl beş şehirde kapılarını açacak.



Bir ayı aşkın bir süreye yayılan festivaller, 7'den 70'e herkesi mimariden edebiyata, resimden müziğe, tasarımdan tiyatroya farklı disiplinlerden çok sayıda sanat etkinliğiyle buluşturacak.



Çanakkale'de 16-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Troya Kültür Yolu Festivali", 40'tan fazla mekanda sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan 100'den fazla etkinliği sanatseverlerle buluşturacak.



Festival kapsamında Çanakkaleliler ve bölge halkı, Anadolu Ateşi "Troya" Gösterisi'ni, Troya efsanesi video mapping gösterisini, Devlet Opera ve Balesi konser ve müzikallerini, "Bağlılık Hasan" filmi gösterimini ve Çanakkale destanıyla ilgili pek çok film gösterimini izleme imkanı bulacak.



Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde 1-23 Ekim tarihleri arasında 46 mekanda 6 binden fazla sanatçı, binden fazla etkinlikte sanatseverlerle buluşacak. İspanyol müzisyen Buika'nın AKM Opera Salonu'nda müzikseverlere buluşacağı festivalde Yavuz Bingöl ile Ali Rıza Ghorbani de birlikte konser verecek.



AKM Galeri'de Devrim Erbil'in kişisel sergisinin sanatseverlerle buluşacağı festivalde Behçet Necatigil, Oğuz Atay, Tomris Uyar ve Orhan Pamuk'un da bulunduğu edebiyatçıların el yazmalarından oluşan bir sergi Tophane-i Amire Tek Kubbe'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Başkent Kültür Yolu da aynı tarihlerde 1-23 Ekim tarihleri arasında Ulus semti ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanları içine alan bir güzergahta 70 farklı noktada 5 bine yakın sanatçının katılımıyla 500'den fazla etkinlikle gerçekleştirilecek.



Ankaralılar ve çevre illerdeki sanatseverler konserlerden sergilere, spor müsabakalarından söyleşilere, 23 gün boyunca benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşayacağı festivalde Göbeklitepe Operası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Devlet Çoksesli Korosu'nun sahneye taşıyacağı Carmina Burana konseri, Birleşmiş Milletler özel konseri, İngiliz şarkıcı Yusuf İslam konseri ve ABD'li sanatçı Della Miles konseri Ankaralılarla buluşacak.



Diyarbakır Sur Kültür Yolu, 8-16 Ekim tarihleri arasında 2 binden fazla sanatçı ve bin 500 etkinlikle Türkiye'nin kültür sanat zenginliği Diyarbakır'dan dünyaya taşınacak.



Dengbejlerden Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na, Türkçe, Kürtçe, Ermenice şarkılardan eyvan gecelerine tüm değerler tek bir festivalde buluşacak. Kapadokya'nın balonları Diyarbakır'da uçuş yapacak, Keçiburnu Terası'ndan gökyüzü gözlem etkinliğiyle festival rengarenk bir hal alacak.



Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne dahil edilen 19'uncu Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali de, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 815'inci doğum yılı etkinlikleri kapsamında 22-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.



Türkiye'den sanatçı Cengiz Özkan'ın yanı sıra İspanya'dan müzisyen Jordi Savall, Mısır'dan El-Hadra Ensemble, Azerbaycan'dan Teyyub Aslanov, Almanya'dan Pera Ensemble, Özbekistan'dan Nasiba Abdullayeva, Hindistan'dan Dhruv Sangari ve İran'dan Hesameddin Seraj, Selçuklu Kongre Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Festivalde, Mevlana Meydanı'ndan tekke musikisinin, Merkez Tren Garı'ndan mehter takımının sesi yükselecek. Mevlana Müzesi, "Ayin-i Şerif" olarak isimlendirilen sema ayinine ev sahipliği yapacak.

Festivaller kapsamında gerçekleşecek etkinliklerle ilgili ayrıntılı bilgilere "www.kulturyolufestivalleri.com" internet adresinden ulaşılabilecek.