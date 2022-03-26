Türk müziğinin usta ismi Cem Karaca'nın hayatı film oluyor

Geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural'ın "Onun değil de Bergen'in filmi çekiliyor" diyerek sitem ettiği Cem Karaca'nın hayatının filme uyarlanacağı öğrenildi. Filmin senaryosunu kaleme alan Timuçin Esen, aynı zamanda yapımda Karaca'yı canlandıracak.

"Bergen" filmi gündemdeki yerini korurken Cem Karaca'nın hayatının da beyazperdeye aktarılacağı öğrenildi. "Müslüm" filminde Müslüm Gürses'i canlandıran Timuçin Esen de, yapımda hem Cem Karaca'yı canlandıracak hem de filmin senaryosunu kaleme alacak.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın aktardığına göre, Selçuk Ural'ın "Cem Karaca filminin çekilmemesi" eleştirisinin hemen ardından aslında bu filmin çalışmalarına başlandığı haberi geldi.

Geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural, "Barış Manço ve Cem Karaca gibi Türk müziğinin usta isimlerinin hayatının değil de Bergen gibi sansasyonel isimlerin hayatının film olmasını" eleştirmişti.

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