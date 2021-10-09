TRT 2'de ekim ayında yayınlanacak filmler

TRT 2'de ekim ayında gün gün yayınlanacak filmler belli oldu. Sanatseverlerin yakından takip ettiği TRT 2'de her akşam prestijli ve birçok film festivalinde ödül almış filmler ekranlara geliyor. Müzikten edebiyata, tarihten felsefeye, tiyatrodan resme birçok alandan çeşitli yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, aralarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlerin de yer aldığı sanat (arthouse) ve gişe filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

TRT 2'DE BU AY HANGİ FİLMLER YAYINLANACAK?

Kültür sanat kanalı TRT 2, ekim ayında da ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak. Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ekim ayında da her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek. Aralarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlerin de yer aldığı, edebiyat, tarih, resim, tiyatro, müzik ve felsefe gibi pek çok alanda yapımlar sinemaseverlerle buluşuyor.

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Ekim ayı boyunca orijinal dilinde, Türkçe altyazılı yayınlanacak filmler şöyle:

1 Ekim 2021 Cuma - 22.00 / Uzun Zaman Önce

2 Ekim 2021 Cumartesi - 22.00 / Wyatt Earp

3 Ekim 2021 Pazar - 22.00 / Parasite (Parazit)

4 Ekim 2021 Pazartesi - 22.00 / The Lady Vanishes (Kaybolan Kadın)

5 Ekim 2021 Salı - 22.00 / Cell 211 (Hücre 211)

6 Ekim 2021 Çarşamba - 22.00 / Anons

7 Ekim 2021 Perşembe - 22.00 / The Wave (Dalga)

8 Ekim 2021 Cuma - 22.00 / Volcano (Yanardağ)

9 Ekim 2021 Cumartesi - 22.00 / The Winter (Kış)

10 Ekim 2021 Pazar - 22.00 / Diamantes Negros (Siyah Elmaslar)

11 Ekim 2021 Pazartesi - 22.00 / Jamaica Inn (Jamaika Hanı)

12 Ekim 2021 Salı - 22.00 / Before the Rain (Yağmurdan Önce)

13 Ekim 2021 Çarşamba - 22.00 / Kardeşler

14 Ekim 2021 Perşembe - 22.00 / Small Time Crooks (Ufak Sahtekarlıklar)

15 Ekim 2021 Cuma - 22.00 / Confidentially Yours (Neşeli Pazar)

16 Ekim 2021 Cumartesi - 22.00 / King of the Belgians (Kayıp Kral)

17 Ekim 2021 Pazar - 22.00 / Sun Children (Güneş)

18 Ekim 2021 Pazartesi - 22.00 / Battleship Potemkin (Potemkin Zırhlısı)

19 Ekim 2021 Salı - 22.00 / The Slaughterhouse (Mezbaha)

20 Ekim 2021 Çarşamba - 22.00 / Kraliçe Lear

21 Ekim 2021 Perşembe - 22.00 / Blessed By Fire (Ateşle Kutsanmış)

22 Ekim 2021 Cuma - 22.00 / Mozart's Sister (Mozart'ın Kızkardeşi)

23 Ekim 2021 Cumartesi - 22.00 / Cleo From 5 to 7 (5'ten 7'ye Cleo)

24 Ekim 2021 Pazar - 22.00 / Tramontane (Dağların Ardında)

25 Ekim 2021 Pazartesi - 22.00 / Broken Blossoms (Kırık Tomurcuklar)

26 Ekim 2021 Salı - 22.00 / After the Storm (Fırtınadan Sonra)

27 Ekim 2021 Çarşamba - 22.00 / Batlır

28 Ekim 2021 Perşembe - 22.00 / Transit

29 Ekim 2021 Cuma - 22.00 / The Empty Box (Boş Sandık)

30 Ekim 2021 Cumartesi - 22.00 / The White Balloon (Beyaz Balon)

31 Ekim 2021 Pazar - 22.00 / Kader Postası

Kaynak: Karar