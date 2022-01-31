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TRT 2'de bu ay hangi filmler vizyona girecek?

TRT 2'de şubat ayında gün gün yayınlanacak filmler belli oldu. Sanatseverlerin yakından takip ettiği TRT 2'de her akşam prestijli ve birçok film festivalinde ödül almış filmler ekranlara geliyor.

Kültür Sanat 31.01.2022, 17:12
TRT 2'de bu ay hangi filmler vizyona girecek?

TRT 2 yayın akışında her ay birbirinden farklı ödüllü filmler ekranlara gelmeye devam ediyor. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kültür-sanat faaliyetlerine yer verdiği televizyon kanalında, 2022 Şubat ayında yayınlanacak filmler belli oldu. İşte, TRT 2 filmleri 2022...

TRT 2'de şubat ayında gün gün yayınlanacak filmler belli oldu. Sanatseverlerin yakından takip ettiği TRT 2'de her akşam prestijli ve birçok film festivalinde ödül almış filmler ekranlara geliyor. Müzikten edebiyata, tarihten felsefeye, tiyatrodan resme birçok alandan çeşitli yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, aralarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlerin de yer aldığı sanat (arthouse) ve gişe filmlerini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Kültür sanat kanalı TRT 2, şubat ayında da ödüllü ve prestijli filmleri izleyiciyle buluşturacak. Birçok alanda özel yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, şubat ayında da her akşam farklı bir filmi ekrana getirecek. Aralarında televizyonda ilk kez izleyiciyle buluşacak filmlerin de yer aldığı, edebiyat, tarih, resim, tiyatro, müzik ve felsefe gibi pek çok alanda yapımlar sinemaseverlerle buluşuyor.

TRT 2 FİLMLERİ / ŞUBAT 2022

Şubat ayı boyunca orijinal dilinde, Türkçe altyazılı yayınlanacak filmler şöyle:

1 Şubat ​2022 Salı​​ - 22.00​ / Sun Children (Güneş)

2 Şubat ​​2022 Çarşamba ​- 22.00​ / Beyaz Balina

3 Şubat ​​2022 Perşembe​ - 22.00​ / Small Time Crooks (Ufak Sahtekârlıklar)

4 Şubat ​​2022 Cuma ​​- 22.00 ​/ Cléo from 5 to 7 (5'ten 7'ye Cléo)

5 Şubat ​​2022 Cumartesi ​- 22.00​ / An Officer and a Spy (Subay ve Casus)

6 Şubat ​​2022 Pazar - ​​22.00​ / Crossing The Border (Sınırı Geçmek)

7 Şubat ​​2022 Pazartesi - ​22.00 ​/ Broken Blossoms (Kırık Tomurcuklar)

8 Şubat ​​2022 Salı ​​- 22.00 ​/ Cell 211 (Hücre 211)

9 Şubat ​​2022 Çarşamba ​- 22.00​ / Bir Zamanlar Anadolu'da

10 Şubat ​​2022 Perşembe - ​22.00 ​/ The Winter (Kış)

11 Şubat ​​2022 Cuma ​​- 22.00 ​/ The Salesman (Satıcı)

12 Şubat ​2022 ​Cumartesi ​- 22.00 ​/ After the Storm (Fırtınadan Sonra)

13 Şubat ​​2022 Pazar - ​​22.00 ​/ Families (Güzel Aileler)

14 Şubat ​​2022 Pazartesi ​- 22.00 ​/ La Pointe Courte (Paralel Yaşamlar)

15 Şubat ​​2022 Salı - ​​22.00 / ​King of the Belgians (Kayıp Kral)

16 Şubat ​​2022 Çarşamba ​- 22.00 ​/ Kardeşler

17 Şubat ​​2022 Perşembe - ​22.00 ​/ Oversized Coat (Büyük Gelen Palto)

18 Şubat ​​2022 Cuma - ​​22.00 ​/ Av Mevsimi

19 Şubat ​​2022 Cumartesi - ​22.00 ​/ Dead Man Walking (Ölüm Yolunda)

20 Şubat ​​2022 Pazar - ​​22.00 ​/ Sweet and Lowdown (Tatlı ve Kirli)

21 Şubat ​2022 ​Pazartesi - ​22.00 ​/ Battleship Potemkin (Potemkin Zırhlısı)

22 Şubat ​2022 ​Salı - ​​22.00 ​/ The Empty Box (Boş Sandık)

23 Şubat ​​2022 Çarşamba - ​22.00 / ​Çırak

24 Şubat ​​2022 Perşembe ​- 22.00 ​/ The Blue Veiled (Mavi Yaşmaklı)

25 Şubat ​2022 ​Cuma ​​- 22.00 ​/ Wild Tales (Asabiyim Ben)

26 Şubat ​2022 ​Cumartesi ​- 22.00 / ​Carte Blanche (Beyaz Sayfa)

27 Şubat ​​2022 Pazar - ​​22.00 ​/ One Last Deal (Bir Anlaşma)

28 Şubat ​​2022 Pazartesi ​- 22.00 / ​Sabotage (Sabotaj)

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#TRT 2 #Film #kültür sanat
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