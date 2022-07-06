Tiflis’te 'Türk Evi' sergisi açıldı

Anadolu'nun farklı bölgelerinden Türk evi örnekleriyle Gürcü sanatseverleri buluşturmayı amaçlayan serginin açılışı, Tiflis'teki Gürcistan Devlet Sanatlar Akademisi'nde yapıldı.

Serginin açılışına, göreve yeni atanan Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Ali Kaan Orbay, Gürcistan'daki Türk kurumların temsilcileri, Türkologlar, Türk ve Gürcü sanatseverler ve diğer davetliler katıldı.

Sanatçı akademisyen Abbas Ketizmen'in sulu boya tekniğiyle hazırladığı 30 Türk evi tablosuna yer verilen serginin açılışında konuşan Büyükelçi Orbay, böylesi bir etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gerek Türk gerek Gürcü kültüründe ev ve ailenin yaşam döngüsünün merkezinde yer aldığını belirten Orbay, iki ülkeyi, coğrafyanın ötesinde birbirine bu kadar yakın kılan unsurun tarih ve kadim dostluktan beslenen müşterek kıymetler olduğunu söyledi.

Sergiyi düzenleyen Tiflis YEE Koordinatörü Ali Oğuzhan Yüksel de mimar Turgut Cansever'in kitabında atıfta bulunduğu "İnsanın esas vazifesi dünyayı güzelleştirmektir" sözünün kendileri için de ilham kaynağı olduğunu belirterek sergiyle bu güzelliği hem hatırlamayı hem de insanlığı bu konuda yeniden düşünmeye davet etmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Sergi açılışına "Otağdan Konağa" bildirisiyle katılan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sema Demir de Türk evinde geleneksel mimarların, yapı ustalarının ve evi yaptıran ailelerin dağı yok etmeyi, ırmağın üstünü kapatmayı, denizi doldurmayı akıllarına bile getirmediklerini söyleyerek yerle, doğayla, iklimle, şairane yaklaşımla barış içinde yaşanabileceğini vurguladı.

Tiflis Devlet Sanat Akademisi'nde açılışı yapılan Türk Evi sergisi, 12 Temmuz'a kadar açık olacak.