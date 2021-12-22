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The Matrix geri dönüyor

Artık geri sayım başladı. Matrix serisinin son filmi The Matrix Resurrections, 24 Aralık'ta sinemalarda gösterime giriyor.

Kültür Sanat 22.12.2021, 22:53
The Matrix geri dönüyor

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un baş rollere, Wachowski Kardeşlerden Lana Wachowski'nin ise yönetmen koltuğuna geri döndüğü 'The Matrix Resurrections' filminin basın gösterimi Kanyon AVM'de yapıldı.

Reeves ve Moss'un yanı sıra Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II ve Christina Ricci'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, 24 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema yazarı Atilla Dorsay, gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmden çok etkilendiğini dile getirerek, "Oyunculuk ve aksiyon sahneleri inanılmazdı. Yıllar sonra Neo ve Trinity'nin kavuşmasını görmek duygulandırıcı." dedi.

Dorsay, fantastik sinemayı çok sevdiğine değinerek, "The Matrix serisinin dördüncü filmi The Matrix Resurrections'ı bağrıma basıyorum ve sinemaseverlere tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Yönetmen ve sinema yazarı Abdulhamit Güler de Matrix'i öne çıkaran şeylerin, felsefesi ve teknik yapısı olduğuna işaret ederek, "Bu filmde de felsefi alt yapısını korumuş, hikaye biraz daha oturtulmaya çalışılmış. Gelişen teknolojiyle bu tarz kült filmlerin bazı dezavantajları oluyor. Matrix de bunu çok fazla aşamamış görünüyor açıkçası." ifadelerini kullandı.

Güler, Matrix'in yapıldığı dönemde sinemaya yeni bir şey söylemiş bir film olduğunu belirterek, güncel bir konu olarak 'metaverse' evrenine işaret eden mesajlara da yer verildiğini söyledi.

Genç oyuncu Denizhan Akbaba ise Matrix serisinin hayranı olduğunu dile getirerek, "Aslında Matrix serisini dördüncü bir film yerine o dünyaya ait yeni bir dizi yapılması daha iyi olurdu. Ama filmle de beklentilerimi karşıladılar diyebilirim." dedi.

Finaldeki sürprizden etkilendiğini aktaran Akbaba, geleceğin gerçekten ürkütücü olduğunu söyledi.

Lana Wachowski'nin bu kez tek başına yönetmen koltuğunda yer aldığı The Matrix Resurrections, özellikle üçlemenin ilk filmi The Matrix'in izinden giderek hikayeyi bir ileri aşamaya taşıyor.

Kaynak: AA
#the matrix #sinema #The Matrix Resurrections
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