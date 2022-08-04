Temmuz'da en fazla Tarkan dinlendi

Türk Telekom açıklamasına göre, Serdar Ortaç’ın sevilen parçalarının çeşitli sanatçılar tarafından seslendirildiği Serdar Ortaç Şarkıları, Vol. 1, temmuz ayında da en çok dinlenen yerli albümler kategorisinde zirvedeki yerini korudu.

Gitarist, vokalist, şarkı yazarı Salman Tin ve prodüktör, aranjör Bilge Kağan Etil’den (BKE) oluşan elektronik pop grubu KÖFN ise Bi' Tek Ben Anlarım parçası ile "yerli single" listesinin lideri oldu.

Muud temmuz ayı en çok dinlenen yabancı single şarkılar kategorisinde 2021 Eurovision birincisi Måneskin, Beggin' cover’ı ile ilk sıraya yerleşti.

Muud temmuz ayında en çok dinlenen yabancı sanatçılar listesinde liderliği elde eden Harry Styles, en çok dinlenen yabancı albümler listesinde de Harry's House albümüyle zirvede yerini alarak 2 farklı kategoride temmuz ayının şampiyonu oldu.