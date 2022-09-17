"Tay" filmi Peygamber Efendimiz'in hicret yolculuğunu konu alıyor

TRT ortak yapımı filmde, annesini arayan safkan bir tay olan Riyah'ın, peşindeki hırsızlardan kaçarken tanıştığı ihtiyar deve Jabal ile Medine'ye doğru çıktığı yolculuğun hikayesi anlatılıyor.

Çöl yolculuğu, hicret boyunca Hz. Muhammed ile Hz. Ebu Bekir'i takip eden Jabal'ın anılarını hatırlamasıyla farklı bir hikayeye dönüşüyor. 3D animasyon türündeki filmle çocuklarda fedakarlık, umut ve sevgi gibi kavramların pekiştirilmesi, peygamber sevgisinin aşılanması hedefleniyor.

"Müslümanlar Hicret'i anlatmak için geç kaldı"

Filmin yönetmenliğini üstlenen Nurullah Yenihan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana 10 sinema filmine imza attıklarını söyledi.

Aynı zamanda "Kaptan Pengu ve Arkadaşları"nın yapımcısı da olan Yenihan, ilk filmden itibaren sinema filmlerindeki asıl amaçlarının Hz. Muhammed'i çocuklara anlatabilmek olduğunu belirterek, "Sektöre 2005 yılında girdik. İlk yıldan itibaren bizden devamlı olarak şu 3 içerik talep ediliyordu; birincisi İstanbul'un Fethi, ikincisi Peygamber Efendimiz ve üçüncü olarak da Çanakkale Savaşı." dedi.

Nurullah Yenihan, filmin hikayesinin tamamlanmasının yaklaşık bir yıl sürdüğünü aktararak şu bilgileri verdi:

"Önceleri iki sahabe çocuk üzerinden bir şey yapmayı düşünüyorduk fakat o hikaye bir yerde tıkandı. Onun yerine hayvanlar üzerine bir hikayeye odaklandık. Onda da ilk denemede tıkandık. Ama sonunda 'Tay' karakteri hayata geçti. Bazı şeyleri çocuklara anlatmak gerçekten kolay değil. Yani savaşı nasıl anlatabiliriz? Mesela Uhud Savaşı'nı doğrudan savaş görüntüleriyle değil de başka duygularla anlatmayı hedefledik."

Böyle bir film yapmak için geç kalındığına işaret eden Yenihan, "Türkiye ve Müslüman dünyası için geç kalınmış bir konu. Müslümanlar Hicret'i anlatmak için çok geç kaldı. İnşallah bu bir ilk olarak başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Film, yaklaşık 20 ülkede vizyona girecek

Animasyon ve sinema alanında her yıl düzenlenen 5 büyük fuar olduğunu aktaran Yenihan, "Biz de yıllardır katılıyoruz. Burada 'Tay'ın çok ilgi gördüğünü söylemeliyim. Asya, Avrupa pazarından beklemediğimiz bir talep gördük. Çin'de, Suudi Arabistan'da ve İtalya'da sinemada oynatmak istiyorlar. 'Tay' yaklaşık 20 ülkede vizyona girecek." diye konuştu.

Yönetmen Yenihan, Tay'ın üzerinden anne sevgisi ve yaşlılarla iletişimi de ele aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hicret'in çileli yolculuğunu çok güzel anlattığımızı düşünüyoruz. Çocuklara bilgi kırıntısı veriyoruz aslında. Oradan edinecekleri hissiyatla dönemi ve tarihi merak edeceklerini düşünüyoruz. Çocuklara Peygamber Efendimizin nasıl birisi olduğunu ve Müslümanlar için çektiği çileyi anlattık. Filmi izledikten sonra Peygamber Efendimizin hayatını daha fazla araştırmaya başlayacaklar. Bizim de asıl maksadımız bu açıkçası."

Çizgi filmlerin dünyayı değiştireceğine inandıklarını vurgulayan Yenihan, "Çocuklara düzgün bir dille anlattığınız çizgi film, gelecekte dünyayı değiştirecektir. Çünkü çocuklarımız büyürken sağlıklı bir ruh hali ve bilgiyle büyümeli. Bugüne kadar çok fazla iyi ve güzel şeyi anlatan dizi ve film yaptık. Fakat daha önce hiç birinde Peygamber Efendimizi anlatmamıştık. İnşallah bu boşluğu da kapatacağız." diye konuştu.

Yenihan, toplum tarafından da böyle bir talebin olduğunu fark ettiklerini, filmin fragmanlarını yayınladıktan sonra özellikle sosyal medyada çok fazla ilgiliyle karşılaştıklarını aktararak, çizgi film alanında çok fazla İslami içeriklerin üretilmediğine dikkati çekti.

"İkinci filmimizi Kudüs yolculuğu üzerine yapmayı hedefledik"

Filmde TRT'nin ortak yapımcı olduğunun altını çizen Yenihan, şunları söyledi:

"TRT maddi desteğin haricinde büyük bir güven veriyor yapımlara. Bu da filmleri güçlendiriyor açıkçası. Şu anda TRT ile ortak yapımlarımızda birçok zorluğu kolayca aşabildiğimizi görüyoruz. İlk sinema filmimize salon bulmakta zorlanmıştık. Yerli animasyonlara sektörün inancı zayıftı açıkçası fakat TRT'nin başarılı ortak yapımları sayesinde artık yabancı filmlerin önüne geçiyoruz. Salon sayılarında çoğu zaman gişelerimiz de onları geçiyor. TRT bu anlamda sektörde güven ve güç sağlıyor yapımlara. Çünkü film TRT'nin de filtresinden geçtiği için onun onayını almış yapımlar, ikinci bir tescil gibi değerlendirme kazanıyor ve izleyicide de güven duygusu oluşuyor."

Nurullah Yenihan, filmin finalinin Kudüs'e bağlandığının altını çizerek, "Yani burası biraz sürpriz tam anlatmayayım ama ikinci filmimizi Kudüs yolculuğu üzerine yapmayı hedefledik. Hikayenin geçeceği dönem, Hz. Ömer dönemi ve Kudüs'ün fethiyle yeni bir yolculuğa çıkaracağız izleyenlerimizi. İnşallah Tay'ın vizyon sürecinden sonra o projemize başlayacağız. Ayrıca 'Nasrettin Hoca: Zaman Yolcusu' filmimiz 9 Aralık'ta vizyona girecek. Aynı zamanda nisan ayında da 'Kaptan Pengu ve Arkadaşları' serisinin 3. filmi gelecek." ifadelerini kullandı.

Senaryosunu Betül Yağsağan Birgören'in kaleme aldığı filmin yapımcılığını ise Mustafa Emre Tülün üstlendi.

TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlanan filmin müziklerine ise Burak Çambel imza attı.