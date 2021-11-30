Tarihi Tevrat ele geçirildi
Tekirdağ'da ihbarı değerlendiren polis, tarihi Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirdi.
Kültür Sanat 30.11.2021, 22:02
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat ile 2 kilogram kaliforniyum maddesi ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin tarihi eserleri ve nükleer silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satacakları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Fevzi Paşa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Tevrat, kavanoz içerisinde 2 kilogram kaliforniyum maddesi ve çeşitli dönemlere ait tarihi objeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.K, T.Ç, M.K. ve İ.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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