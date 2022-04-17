Tarihi Pera Palas’a büyük ilgi

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ünlü yazarlar Agatha Christie ve Ernest Hemingway ya da sinema tarihine damgasını vuran yönetmen Alfred Hitchcock… Pera Palas 130 yıllık tarihi boyunca pek çok önemli ismi ağırladı, ağırlamaya da devam ediyor.

Yolu Tepebaşı’na düşenleri tarihi binasıyla selamlayan Pera Palas, son günlerde adını taşıyan bir diziyle gündeme geldi. Öyle ki kapının önünde Pera Palas’ı görmek için uzun kuyruklar oluşuyor. Otelin Genel Müdürü Murat Eti ise, bu ilgi karşısında şaşkın.

“Muazzam bir ilgi var. Yani anlatılacak bir şekilde değil. Biz bir ivme kazanacağımızı biliyorduk. Ziyaretçi sayısının artacağını biliyorduk ama bu denli bir artış ben şahsen beklemiyordum. Hiçbirimiz beklemiyorduk, çok hazırlıklı da değildik açıkçası. Dizinin yayınlanmasından sonraki ilk gün kapının önünde 42 kişilik bir kuyruk vardı. Biz inanmadık, ‘kapıda kuyruk var’ dediklerinde. Sırasıyla bütün otel yöneticileri dışarıya çıktık, seyrettik.”

Gelen herkese Pera Palas’ın kapıları açık. Eti, “Eskiden de öyleydi, şimdi de öyle… Değişen bir şey yok. Her gün saat 10.00-16.00 arasında yerimiz müsaade ettiği sürece ziyarete izin veriyoruz” diyor.

101 numaralı odaya ziyaretçi akını

Pera Palas’a gelen ziyaretçiler otelin tamamını merak etse de en fazla görmek istedikleri yer, Atatürk Müze Odası. Atatürk’ün 1917’den başlayarak sık sık konakladığı 101 numaralı oda ziyaretçi akınına uğruyor. Öyle ki sadece mart ayında 10 binin üzerinde ziyaretçi Pera Palas’a gelerek 101 numaralı odayı ziyaret etti.

101 numaralı oda, Atatürk’ün 100’üncü doğum gününde müze haline getirilerek ziyarete açıldı. Atatürk’ün üst düzey misafirlerini ağırladığı odada kıyafetlerinden kitaplarına kadar pek çok şahsi eşyası sergileniyor.

Pera Palas’ın gizemi

Pera Palas tarihi boyunca tıpkı dizi filmdeki gibi bazı gizemli olaylara da sahne oldu. Eti, bu konuda şunları anlatıyor:

“İnsanoğlu meraklıdır, gizemli hikayeleri çok sever. Bunun için çok gelen var. Yalnızca bu diziden dolayı değil, öncesinde de vardı. Mesela Uzakdoğuluların Agatha Christie’ye karşı aşırı bir merakı var. O meşhur anahtar hikayesi… Kapının yanındaki eşikte bulunması gibi. Onun gibi şeyleri merak edip okuyup gelenler var.”

Agatha Christie ve gizemli anahtar hikayesi

Gelelim Pera Palas’ın gizemlerine… Pera Palas ve gizem denildiğinde akla gelen ilk isim kuşkusuz Agatha Christie… Kaynaklara göre ünlü polisiye yazarı, 1926 ve 1932 yılları arasında gerçekleştirdiği İstanbul seyahatlerinde Pera Palas’ta konakladı. Her gelişinde de 411 numaralı odayı tercih etti.

Agatha Christie, 1926’da 11 gün boyunca ortadan kayboldu. Kimse kendisinden haber alamadı. Arabası bir göl kenarında ağaca çarpmış halde bulununca öldüğü düşünüldü. Bir süre sonra ortaya çıkan Christie, 11 gün nerede olduğuna ilişkin kimseye bir şey söylemedi. Agatha Christie’nin vefatından sonra ünlü bir medyum olan Tamara Rand, yazarın kaybolduğu günlere ait gizemin Pera Palas Otel’deki odasında saklı olduğunu iddia etti. Gerçekten de 411 numaralı odada, tam da Rand’in tarif ettiği yerde bir anahtar bulundu. Anahtarın, Christie’nin kayıp 11 gününün sırrını çözeceği öne sürüldü. Sır hala çözülemese de ünlü yazarın hayranları yıllardır Pera Palas’tan eksik olmuyor. Otele gelerek 411 numaralı odayı ziyaret etmeyi sürdürüyorlar.

Meşhur Orient Express yolcuları

Pera Palas’ın tarihi aslında Orient Express ile başladı. 1888’de Paris’ten yola çıkan Orient Express’in yolcuları İstanbul’a kadar geliyordu. Genellikle bürokratlar, yazarlar ve zenginlerden oluşan yolcuların İstanbul’da konaklama ihtiyacı doğdu. O ihtiyaç nedeniyle Pera Palas’ın yapımına başlandı.

İstanbul’da Osmanlı Bankası ve Arkeoloji Müzesi gibi önemli yapıları da inşa eden Alexandre Vallaury tarafından 1892’de inşasına başlandı. Açılışı 1895’te gerçekleştirildi.

Önemli isimleri ağırladı

Pera Palas 1895’te kapılarını açtığı ilk günden bu yana pek çok tarihi kişiliği ağırladı. Otelin Genel Müdürü Murat Eti, “İstanbul’daki en önemli; belki de tek uluslararası otel olduğu için önemli misafirler, özellikle de Orient Express treninin misafirleri burada konaklamış” diyor.

Kimler yok ki aralarında… Örneğin dünyaca ünlü Amerikalı yazar Ernest Hemingway Toronto Daily Star adına muhabir olarak çalıştığı yıllarda Pera Palas’ı tercih etmiş. Hayatı romanlara, filmlere konu olan tarihin en ünlü kadın casusu Mata Hari, otelin misafirleri arasında. Arnavutluk Kralı Zogo, Yugoslavya Devlet Başkanı Tito, İran Şahı Rıza Pehlevi, İngiltere Kralı VIII. Edward ya da Avusturya-Macaristan İmparatoru Franz Joseph… Liste böylece uzayıp gidiyor.