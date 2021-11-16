Tam korku filmi çekilmelik köy: 8 kişi yaşıyor
8 kişinin yaşadığı İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Lübbey Mahallesi, yönetmenliğini Aziz Özuysal'ın yaptığı "Yasaklı Köy" filmine ev sahipliği yapıyor.
Yönetmen Aziz Özuysal, sadece 8 kişi yaşadığı için "hayalet köy" olarak bilinen İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Lübbey Mahallesi'nde korku filmi çekiyor.
Yönetmen Aziz Özuysal, AA muhabirine, "Yasaklı Köy" isimli filmin çekimlerinde 60 kişilik kadronun yer aldığını söyledi.
Filmin gösterimini gelecek şubatta yapmayı planladıklarını anlatan Özuysal, "Film, konum açısından Lübbey ile özdeşleşti. Güzel bir atmosferde çalışıyoruz, yıkık evler ve tarihle iç içeyiz. Burası Lidyalılar döneminden beri ayakta olan bir kent ama son dönemde terk edilmiş. O nedenle böyle bir atmosferde çekilen ve gerçek hikayeyi konu alan korku filmini izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.
Lübbey Mahallesi Muhtarı Ali Uysal ise filmin bölgenin tanıtımına katkı sunacağına inandığını belirtti.
Mahalledeki 52 evin tescillendiğini vurgulayan Uysal, Lübbey'e ziyaretçi sayısının her geçen gün artmaya başladığını kaydetti.
Filmde rol alan Gül Pürçek de çekimlerin gelecek hafta sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|12
|30
|2. Hatayspor
|12
|23
|3. Konyaspor
|12
|23
|4. Galatasaray
|12
|21
|5. Alanyaspor
|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
|7. Fenerbahçe
|12
|20
|8. Karagümrük
|12
|19
|9. Başakşehir
|12
|18
|10. Adana Demirspor
|12
|16
|11. Altay
|12
|16
|12. Gaziantep FK
|12
|15
|13. Kayserispor
|12
|15
|14. Antalyaspor
|12
|15
|15. Sivasspor
|12
|13
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|12
|12
|17. Giresunspor
|12
|10
|18. Kasımpaşa
|12
|9
|19. Göztepe
|12
|9
|20. Rizespor
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
|3. Eyüpspor
|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
|5. Erzurumspor
|11
|22
|6. Kocaelispor
|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
|8. İstanbulspor
|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
|8. Wolverhampton
|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
|9. Barcelona
|12
|17
|10. Valencia
|13
|17
|11. Espanyol
|13
|17
|12. Villarreal
|12
|15
|13. Mallorca
|13
|15
|14. Deportivo Alaves
|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6