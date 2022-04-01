"Taksi" filminin yıldızı, İstanbul'da çekilecek filmde rol alacak

Film çekmek üzere İstanbul'a gelen Altın Palmiye ödüllü Fransız oyuncu Samy Naceri, İstanbul'un film çekmek için çok ideal bir yer olduğunu belirterek, "İstanbul, bir film için gerekli olan her türlü dekora sahip. Bu şehirde çekilecek bir filmde oynayacak olmaktan mutluyum." dedi.

Türk-Fransız ortak yapımı bir filmde rol almak üzere bir süredir Türkiye'de bulunan Naceri ile çekilecek filmin yapımcılığını üstlenen Ali İnan, AA muhabirine projenin detaylarını anlattı.

Başrolünde oynadığı Fransız yapımı "Taksi" filmiyle ödüller kazanan başarılı oyuncu, İstanbul'u çok sevdiğini ve etkileyici bir şehir olduğunu dile getirerek, Türkiye'de ilk kez bir filmde oynayacağını söyledi.

Naceri, Türkiye'ye geldikçe Türk sinemasını keşfetme fırsatı bulduğunu da kaydetti. İlk izlediği Türk yapımının "7. Koğuştaki Mucize" olduğunu aktaran sanatçı, "O filmi çok beğenmiştim ve filmin senaristiyle tanışma fırsatım da oldu. Oyunculuklar da mükemmeldi. Filmin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli'yi çok başarılı bulmuştum. Türk sinemasını yavaş yavaş keşfediyorum. Bildiğim kadarıyla da çok beğeniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Fransız sinemasının da çok iyiye gittiğini düşünüyorum"

Oyuncu Naceri, oğlu Julian'ın da filmde oynayacağını belirterek, "Benim için en önemlisi böyle bir filmde Julian'ın oğlumu oynaması. Julian çok yetenekli bir çocuk. Kısa metraj filmi Cannes Film Festivali'nde son 30'a kalmıştı. Kendisi yazıyor, oynuyor ve yönetiyor. Yakında yine kendi yazdığı, uzun metrajlı bir filmin çekimine başlayacak. Yetenekli olduğunu görmesem, başka bir mesleğe yönlendirirdim ama yeteneğini gördüğüm için ona destek oluyorum." diye konuştu.

Fransız sinemasının geleceği hakkındaki düşüncelerini de paylaşan usta oyuncu, şunları kaydetti:

"Ben sinemayı eski jenerasyondan öğrendim ve sevdim. Siyah beyaz sinemayı çok sevmiştim ama tabii ki renkli sinemada da çok güzel filmler çekildi. Ben Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura ve Alain Delon gibi isimlerin bulunduğu jenerasyonun filmleriyle büyüdüm. 1980'li yıllardan sonra da Fransa'da çok değerli oyuncu ve yönetmenler çıktı. Fransız sinemasının da çok iyiye gittiğini düşünüyorum."

Usta oyuncu, bazı Avrupalıların Türkiye hakkında önyargılarının hala devam ettiğine dikkati çekerek, "Bazı Avrupalılar Türkiye'ye karşı ön yargılarında çok yanılıyor. Yapacağımız bu filmle de Türkiye'nin sağlık turizminde lider olduğunu, mükemmel doğasını göstereceğiz. Bazı ön yargıları kırmak adına, filmin bir katkısı olacağına eminim." dedi.

Türkiye'yi çok sevdiğinin altını çizen Naceri, "Bodrum'a kışın gitmiştim ama gerçekten çok güzeldi. Gerçekten bu ülkeyi çok seviyorum ve bu ülkeye bir katkı vermeyi hedefliyorum." ifadelerine yer verdi.

"İçinde bir yardımlaşma hikayesi olan aksiyon-komedi türünde bir film olacak"

Yapımcı ve senarist Ali İnan ise 20 yıldır Türkiye ve Fransa arasında kültürel faaliyetler yürüttüğünü söyleyerek, "Daha çok Türkiye'den Fransa'ya tiyatro oyunları ve filmler götürüyorum. Türk filmlerinin Fransa'da genel dağıtımını yapıyorum. Prodüksiyon anlamında da kısa metraj film ve belgesel çektim. Şimdi de Samy Naceri ile çekimleri iki ülkede de olacak bir uzun metraj film çekeceğiz." diye konuştu.

Fransa-Türkiye ortak yapımı popüler bir film çekileceğine vurgu yapan İnan, yapımın büyük kısmının İstanbul'da geçeceğini aktardı.

Filmin oyuncu kadrosu için görüşmelerin devam ettiğini belirten İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projeyi Sinema Genel Müdürlüğümüz benimsiyor ve destekleyeceklerini ifade ettiler. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile toplantı yaptık. İki ülke arasındaki kültür köprüsünü geliştirmek ve bu filmle bir katkı sunmak adına düşüncemiz var. Filmin adı değişebilir. 'Taksi' filmlerinden esinlenen bir film değil. Konusu çok farklı. İlk etapta 'Sarı Taksi' diye bir isim düşündük ama değişebilir. İçinde bir yardımlaşma hikayesi olan aksiyon-komedi türünde bir film olacak."