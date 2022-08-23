Suikast Treni zirvedeki yerini koruyor

Toplamda yaklaşık 142 bin seyirciyle Nisan ayının son hafta sonundan bu yana en düşük seyircili hafta sonu olan 19-21 Ağustos tarihleri arasında 23 bin 875 seyirci tarafından izlenen Suikast Treni (Bullet Train), üst üste üçüncü hafta sonunda da gişenin birinci sırasında yer aldı.

Film, bu miktarla 2022 yılı içerisinde bir hafta sonunu en düşük seyirciyle lider kapatan yapım oldu. Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı Bullet Train, toplamda ise 165 bin 365 seyirciye ulaştı.

Vizyondaki 8. hafta sonunu geride bırakan Minyonlar 2: Gru’nun Yükselişi (Minions: The Rise of Gru), 21 bin 218 seyirci tarafından izlendi ve bir kez daha listenin ikinci sırasında yer aldı.

Film, toplamda ise 1 milyon seyirci baremini aşarak Çılgın Hırsız (Despicable Me) ve Minyonlar (Minions) serilerinin Türkiye'de en çok izlenen filmi oldu.

Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (Thor: Love and Thunder), yedinci hafta sonunda 18 bin 229 seyirciyle listenin üçüncü basamağında kendine yer bulurken, haftanın yeni filmlerinden Hayır (Nope), açılışını 13 bin 935 seyirciyle dördüncü sırada gerçekleştirdi.

Masal Şatosu: Gizemli Misafir ise 10 bin 894 seyirciyle listenin beşinci basamağında yer alan yapım oldu.