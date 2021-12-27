Spider Man filmi salgın dinlemedi 1 milyarı geçti

'Spider-Man: No Way Home', tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınına rağmen, son 12 gün içinde dünyada 1 milyar dolardan fazla gişe geliri sağladı.

Sony ve Disney ortak yapımı bu film, dünyanın en büyük sinema pazarı olan Çin’de hala gösterime girmedi.

Çin’de de gösterime girmesiyle gişe gelirinin katlanarak artması bekleniyor. Film, kısa bir süre önce sinemalarda gösterime girmesine rağmen aynı zamanda 2021 yılının da en çok izlenen yapım oldu.

Son olarak 2019 yılında “The Rise of Skywalker” filmi gişede 1 milyar dolardan fazla kazanan film olmuştu.

“Spider-Man: No Way Home”, Kuzey Amerika’da 467,3 milyon dolar gelir elde ederken dünyanın diğer bölgelerinde toplam 587,1 milyon dolar elde etti.

Box Office Türkiye verilerine göre de film, Türkiye’de toplam 1 milyon 327 bin 674 kişi tarafından izlendi ve 33,5 milyon Türk lirası hasılat elde etti.

“Spider-Man: No Way Home”, tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden filmler listesinin zirvesine henüz yaklaşamadı. Bu listenin zirvesinde yer alan “Avatar”, toplamda 2 milyar 847 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Marvel evreninin en popüler karakterlerinden biri olan Örümcek Adamı (Spider Man) bu filmde Peter Parker rolüyle aktör Tom Holland canlandırıyor.

"Spider-Man: No Way Home" Türkiye'de de 17 Aralık Perşembe Günü "Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok" adıyla vizyona girdi.

Kaynak: Euronews