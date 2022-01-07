Sikkeleri ve heykelleri yurt dışına çıkaracaklardı
Kayseri polisi, önemli bir operasyona imza atarak yurt dışına çıkarılmaya çalışılan çeşitli tarihi eserleri ele geçirdi.
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 kişinin Roma ve Bizans dönemlerine ait sikkeleri yurt dışına çıkarmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda kent merkezindeki iki eve düzenlenen operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 5 bin 100 sikke, 2 heykel ve 1 tüfek ele geçirildi.
Sikkeleri ve heykelleri yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları tespit edilen Ö.D. ve Z.E.T. gözaltına alındı.
Müzeye teslim edilecek eserlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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