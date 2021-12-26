Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde anıldı
Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde Şehzadebaşı Camisi haziresinde yer alan kabrinin başında anıldı.
Kültür Sanat 26.12.2021, 18:01
Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç, vefatının 40. gününde kabri başında anıldı.
Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneğince düzenlenen etkinlik Şehzadebaşı Camisi'nde kılınan sabah namazıyla başladı.
Namazın ardından, Karakoç'un Şehzadebaşı Camisi haziresinde yer alan kabrinin başında Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.
Prof. Dr. Nazif Gürdoğan ve yazar Recep Garip'in konuşma yaptığı anma etkinliğine, Sezai Karakoç'un dostları ve sevenlerinin yanı sıra çok sayıda genç katıldı.
Kaynak: AA
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|19
|46
|2. Konyaspor
|18
|36
|3. Başakşehir
|19
|33
|4. Hatayspor
|19
|32
|5. Adana Demirspor
|19
|30
|6. Fenerbahçe
|18
|29
|7. Beşiktaş
|18
|28
|8. Alanyaspor
|19
|28
|9. Gaziantep FK
|19
|28
|10. Galatasaray
|19
|27
|11. Karagümrük
|19
|27
|12. Sivasspor
|18
|26
|13. Giresunspor
|19
|22
|14. Antalyaspor
|19
|22
|15. Kayserispor
|18
|21
|16. Altay
|19
|18
|17. Rizespor
|19
|17
|18. Kasımpaşa
|19
|15
|19. Göztepe
|19
|15
|20. Öznur Kablo Yeni Malatya
|18
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|18
|39
|2. Erzurumspor
|18
|36
|3. Ankaragücü
|17
|33
|4. Bandırmaspor
|18
|32
|5. Eyüpspor
|17
|31
|6. İstanbulspor
|18
|27
|7. Samsunspor
|18
|27
|8. Adanaspor
|18
|26
|9. Gençlerbirliği
|18
|26
|10. Tuzlaspor
|18
|24
|11. Kocaelispor
|18
|24
|12. Manisa FK
|18
|22
|13. Altınordu
|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
|16. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|17. Bursaspor
|18
|19
|18. Denizlispor
|18
|16
|19. Balıkesirspor
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|18
|44
|2. Liverpool
|18
|41
|3. Chelsea
|18
|38
|4. Arsenal
|18
|32
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|15
|26
|8. Wolverhampton
|18
|25
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|18
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|18
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|18
|33
|4. Rayo Vallecano
|18
|30
|5. Atletico Madrid
|18
|29
|6. Real Sociedad
|18
|29
|7. Barcelona
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Villarreal
|18
|25
|10. Athletic Bilbao
|19
|24
|11. Espanyol
|18
|23
|12. Granada
|18
|22
|13. Osasuna
|18
|22
|14. Celta de Vigo
|18
|20
|15. Mallorca
|18
|20
|16. Getafe
|18
|15
|17. Elche
|18
|15
|18. Deportivo Alaves
|18
|15
|19. Cádiz
|18
|14
|20. Levante
|18
|8