Semih Sergen hayatını kaybetti
Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum'da hayatını kaybetti.
Kültür Sanat 06.08.2022, 11:17 06.08.2022, 11:21
Sinema, Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Semih Sergen (91) Bodrum'da hayatını kaybetti.
Burak Sergen ve Toprak Sergen babası olan Semih Sergen'in cenaze töreniyle ilgili aile tarafından açıklama yapılacağı belirtildi.
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