91 yaşında Bodrum'da hayata veda eden, Devlet Tiyatroları'nda oyunculuk, yönetmenlik ve yöneticilik yapan usta sanatçı Semih Sergen bugün son yolculuğuna uğurlanacak...

Sanatçı için Küçük Tiyatro'da bir tören yapılacak.

Cenaze, öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

Semih Sergen kimdir?

İstanbul'da 13 Mayıs 1931'de doğan Sergen, ilkokula ikinci sınıftan başladı.

Sanatçı, liseyi İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Konservatuvar için 1949'da Ankara'ya giderek, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek bölümünü 1954'te birincilikle bitirdi. Aynı yıl Devlet Tiyatrolarında sanatçı olarak göreve başlayan sanatçı, 1996'te yaş haddinden emekli oldu.

Gençliğinde marangozluktan, çiçekçilik, kebapçılık, bar işletmeciliği, hat sanatı, kumarhane işletmeciliği ve boyacılığa kadar birçok iş yapan Sergen, tiyatroya 11 yaşında Sarıyer Tiyatrosu Çocuk Bölümünde başladı.

Semih Sergen, kariyeri boyunca Devlet Tiyatrolarında oyunculuk, yönetmenlik, yöneticilik ve öğretmenlik yaptı. Yüzün üzerinde sinema filminde başrol oynayan sanatçı, 40'ı aşkın tiyatro oyununda rol aldı.

Burak, Toprak, Yağmur, Burçak ve Emine Sergen'in babası olan sanatçı, Bodrum'da yaşıyor, kendi ismiyle kurduğu Semih Sergen ve Dostları Tiyatrosu'nu yönetiyordu.