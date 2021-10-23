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Selimiye kazılarında Roma döneminden kalma aile mezarlığı bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle sürdürülen Selimiye Meydanı kazılarında Roma döneminden kalma aile mezarlığı bulundu.

Kültür Sanat 23.10.2021, 19:54
Selimiye kazılarında Roma döneminden kalma aile mezarlığı bulundu

Edirne'de düzenleme çalışmaları devam eden Selimiye Meydanı'nda, Roma döneminden kaldığı değerlendirilen aile mezarlığına ulaşıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle başlatılan "Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi"nde çalışmalar devam ediyor.

Meydanda yapılan kazı çalışmalarında ekipler tarafından, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen aile mezarlığı tespit edildi. Mezarlardan çıkan kemikler incelenmek üzere Edirne Müzesi'ne nakledilirken, mezar taşları da korumaya alındı.

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, AA muhabirine, meydanın bulunduğu alanın Roma devri Edirne'sinin nekropol alanı olduğunu söyledi.

Beksaç, "Orada mezar çıkması çok normal. Büyük önemli nekropol alanlarından biri ve çok daha geniş bir sahayı kapsıyor. Bu nedenle bu mezarın bulunmasını bekliyordum ve başka mezarlar da çıkacaktır. Kazılırken dikkatli olunması gerekli." dedi.

Meydanda mezar benzeri yapıların kazılar sürdükçe çıkacağını tahmin ettiğini anlatan Beksaç, şunları kaydetti:

"Selimiye'nin bulunduğu bölge Roma döneminde önemli bir tapınak alanıydı. Selimiye'nin bulunduğu alanda bir Zeus Tapınağı, az aşağıda bir Nike Tapınağı ve hemen yakınında bir Hera Tapınağı bulunuyordu. Bu tapınaklar hakkındaki bilgileri Roma döneminde Edirne'de basılmış sikkeler üzerinde, basılı resimlerden tespit etmek mümkün. Bu mezarlar genellikle 2, 3 ve 4. yüzyıllara ait mezarlardır. Edirne'nin kuruluşu milattan sonra 121-126 yıllarında şekillenmiştir. Şu anda Edirne'nin altında başka nekropol alanları da mevcut."

Kaynak: AA
#selimiye #kazı #Roma dönemİ #aile mezarı
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