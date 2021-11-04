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"Şeflerin Hocası" Türkiye'ye geliyor

Şeflerin Hocası olarak kabul edilen Maestro Frieder Bernius Türkiye'ye geliyor. Bernius, 14 Kasım'da, yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde, 16 Kasım'da ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Ada Ankara Yerleşkesi'nde konser verecek.

Kültür Sanat 04.11.2021, 17:56
"Şeflerin Hocası" Türkiye'ye geliyor

Kurduğu korolar, orkestralar ve liderlik ettiği festivallerle klasik müzik dünyasının en etkili isimlerinden biri olan Frieder Bernius Türkiye'ye geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bernius, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün daveti ve ev sahipliğinde, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Goethe-Institut Ankara'nın katkılarıyla İstanbul ve Ankara'da bir dizi konser ve eğitim etkinliğine katılacak.

Bernius 14 Kasım'da, yeniden açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), 16 Kasım'da ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Yerleşkesi'nde konser verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çoksesli Korosu ve Rezonans Şefi Dr. Burak Onur Erdem'in girişim ve idaresinde yürütülen proje kapsamında, Devlet Çoksesli Korosu'nun genç sanatçıları ile Rezonans oda korosu, Bernius yönetiminde yoğun bir eğitim, prova ve konser deneyimi yaşayacak, uluslararası alanda bilgi ve deneyim kazanacak.

Ney ve tamburla müzikal sentez yaratılacak

Konser repertuvarındaki ilk defa çalınacak eserlerde, ney ve tambur gibi Türk müziği enstrümanları da kullanılarak bir müzikal sentez yaratılacak, Anadolu müziği ile Orta Avrupa klasik müziği unsurlarının bir birleşimi sunulacak.

Programda ayrıca koro müziğinin önemli yapıtlarından sayılan Bach eserlerinden, romantik dönemden Mendelssohn eserlerine, klasik müzik tarihinde önemli bir kilometre taşını temsil eden Bruckner'in ses dünyasına kadar Alman repertuarının önemli klasiklerinin yorumlarına yer verilecek.

Konserlerin yanı sıra Frieder Bernius'un yöneteceği Açık Prova etkinliklerinde pek çok koro şefi, koro sanatçısı ve müzisyen de sanatçının bilgi ve deneyiminden faydalanacak.

Proje kapsamında Alman maestro ve eğitimci Jan Schumacher ile hazırlık çalışmaları yapılacak. Maestro Bernius'un Türkiye'de geçireceği süreç ve izlenimleri kaydedilerek kalıcı şekilde sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Bernius'un eğitim çalışmaları, Türkiye'deki tarihi eserleri ziyareti ve değerlendirmeleri belgelenerek sanatseverlerle buluşacak.

"Şeflerin Hocası" kabul ediliyor

Frieder Bernius, 1968'de Musichochschule'de eğitimi sırasında Stuttgart Oda Korosu'nu kurdu.

1977'den itibaren Frieder Bernius, SDR, WDR, NDR Korosu, RIAS Oda Korosu gibi Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarının orkestraları ve korolarını yönetti, Stuttgart Barok Orkestrası ve Stuttgart Erken Dönem Müziği Festivali gibi 17. ve 18. yüzyıl müziğinin özgün icrasına odaklanan iki önemli kurumun kuruluşunda aktif olarak rol aldı.

Günümüzde Almanya'nın dört bir yanında ve Avrupa'nın önemli radyo koroları ve müzik topluluklarına konuk şef olarak davetler alan Frieder Bernius, prestijli müzik festivallerinde de yer alıyor.

Bernius'un sayısı 40’ı aşan kayıtları Hollanda Edison Ödülü, Fransa'da Altın Diyapazon Ödülü gibi pek çok ödüle layık görüldü. 1993'te Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ile ödüllendirilen maestro, klasik müzik dünyasına kazandırdığı isimlerle "Şeflerin Hocası" olarak anılıyor.

Kaynak: AA
#şeflerin hocası #Frieder Bernius
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