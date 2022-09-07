Şarkıcı Ceylan Ertem Söke'de konser verdi
Aydın'ın Söke ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen kutlama etkinliklerinde şarkıcı Ceylan Ertem sahne aldı.
Kültür Sanat 07.09.2022, 07:05
Söke'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konseri, belediye başkan yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile çok sayıda vatandaş izledi.
Ertem, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.
Konser sonrası Ertem'e Aydın'a özgü geleneksel giysiler hediye edildi.
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