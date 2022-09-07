Şarkıcı Ceylan Ertem Söke'de konser verdi

Söke'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen konseri, belediye başkan yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ile çok sayıda vatandaş izledi.

Ertem, konserde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser sonrası Ertem'e Aydın'a özgü geleneksel giysiler hediye edildi.