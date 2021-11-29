banner38

Saltuklu Beyliğinden kalma külliyenin restorasyonunda sona gelindi

Erzincan'da bulunan ve Saltuklu Beyliği döneminden kalma Mama Hatun Külliyesinin restorasyonunda son aşamaya gelindi.

Kültür Sanat 29.11.2021, 00:24
Saltuklu Beyliğinden kalma külliyenin restorasyonunda sona gelindi

Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Mama Hatun Külliyesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlandı.

Erzurum ve çevresinde hüküm süren Saltuklu Beyliği hükümdarlarından 2'nci İzzeddin Saltuk'un kızı Mama Hatun tarafından Erzincan-Erzurum kervan yolu üzerinde inşa edilen Mama Hatuh Külliyesi, kervansaray, hamam, cami ve kümbetten oluşuyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında yapılan ihaleyle onarıma alınan külliyedeki çalışmaların büyük bölümü bitti.

Restorasyonla güçlendirme yapılan kümbet, kervansaray, hamam ve camide zamanla eriyen, deforme olan taşlar sökülerek yerlerine yenisi konuldu. Külliye, etrafındaki çevre düzenlenmesi işlerinin tamamlanmasıyla ziyarete tekrar açılacak.

Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş, AA muhabirine, Mama Hatun'un Anadolu Selçuklu döneminin önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu söyledi.

Malazgirt Savaşı'ndan sonra Erzurum'da Saltuklu Beyliğinin kurulduğunu hatırlatan Yurttaş, "Mama Hatun, beyliğin kurucularından 2. İzzettin Saltuk'un kızıdır. Babası ile abisi Nasurittin Muhammet vefat edince yerine geçiyor. Mama Hatun, Erzurum'da Saltukoğulları'nın son yöneticilerinden birisidir, bir melikedir. Dolayısıyla, Mama Hatun Türk tarihi açısından son derece önemli birisidir." dedi.

Yurttaş, Mama Hatun tarafından yaptırılan tarihi yapının Anadolu Selçuklu döneminin en önemli külliyelerinden biri olduğunu söyledi.

Mama Hatun Türbesi'nin mimarisi hakkında bilgi veren Yurttaş, şöyle konuştu:

"İlk olarak içte mezar yapısı dediğimiz veya türbe-kümbet olarak adlandırılan yapının etrafında, kuşatma duvarı olarak tanımladığımız bir kısım daha var ki bu Anadolu'da pek fazla örneğini görmediğimiz bir yapı biçimini oluşturuyor. Türbenin en yakın örneğini ise medrese olarak inşa edilmiş Kayseri'deki Eretnaoğullarına ait köşk medrese yapısında görebiliyoruz. Onda da ortada bir mezar anıtı, etrafında kare bir şekilde inşa edilen medrese yapısını görebiliyoruz ama türbe olarak Anadolu'da bir benzeri daha olmayan bir mezar yapısı şeklinde karşımıza çıkmakta."

"Taşlarında erime yaşandığı için onarıma alındı"

Külliyenin Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarıldığını hatırlatan Yurttaş, özellikle Mama Hatun Külliyesi'nin taşlarında bir erime yaşandığını dile getirdi.

Türbenin taç kapısı üzerindeki figürlerin de eridiğini aktaran Yurttaş, "Taşlardaki erimenin önüne geçmek, yapının varlığını koruyabilmek açısından Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü aracılığıyla bütün külliyenin yapıları onarılıyor. Bildiğim kadarıyla han onarıldı, cami ibadete açıldı, hamam işletme durumuna geldi. Şu anda türbe üzerinde çalışılıyor. İnşallah yakın zamanda türbe de onarılır ve biter." diye konuştu.

Evliya Çelebi'nin, Mama Hatun Külliyesi'nden bahsederken mezar odasındaki mermer işlemeli sandukayı anlattığını belirten Yurttaş, Kanuni Sultan Süleyman'ın da Irakeyn Seferi sırasında Matrakçı Nasuh'un menzillerle ilgili kitabında da Mama Hatun'a yer verdiğini kaydetti.

Yurttaş, Mama Hatun'un tarihe mal olmuş, Anadolu Selçuklu döneminin önemli bir yöneticisi olduğunu vurgulayarak, "Genelde erkekler tarih sahnesinde yönetici olarak biliniyor ama bir kadının da burada yönetici olarak bulunması gerçekten önemli bir husus. Mama Hatun'u yaşatmamız lazım. Bizim ecdadımızdan önemli bir şahsiyet." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#saltuklu beyliği #külliye #restorasyon
Yorumlar (0)
18
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Alanyaspor 14 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 13 30
2. Man City 13 29
3. Liverpool 13 28
4. West Ham 13 23
5. Arsenal 13 23
6. Wolverhampton 13 20
7. Tottenham 12 19
8. M. United 13 18
9. Brighton 13 18
10. Leicester City 13 18
11. Crystal Palace 13 16
12. Brentford 13 16
13. Aston Villa 13 16
14. Everton 13 15
15. Southampton 13 14
16. Watford 13 13
17. Leeds United 13 12
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 13 9
20. Newcastle 13 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 13 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 14 20
9. Espanyol 15 20
10. Valencia 15 19
11. Osasuna 14 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Cádiz 15 12
18. Elche 14 11
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7