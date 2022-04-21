Salgın sürecindeki duyguların resmedildiği sergi sanatseverlerle buluştu

Ressam Habip Aydoğdu'nun, Kovid-19 salgını sürecindeki günlüklerinden oluşan "Kırmızı Yine Kırmızı" sergisi başkentte sanatseverlerle buluştu.

Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'ndeki İş Sanat Ankara Sanat Galerisi'ndeki sergide, ressamın Kovid-19 salgını sürecinde, günlük duygularını kağıtlara ve tuvallere yansıttığı resimler yer alıyor.

Daha önce yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen ve konsepti de değiştirilen "Kırmızı Yine Kırmızı" sergisi, 30 Temmuz'a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

"Ölürüm kalırım, bir daha ne yapacaksam yapayım o arada"

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydoğdu, evinin mutfağını küçük bir atölyeye çevirerek salgın sürecinde yaşananları sanatıyla belgelemeye çalıştığını anlattı.

Salgın nedeniyle evden çıkamadığı günlerde "Ölürüm kalırım, ne yapacaksam yapayım o arada." diyerek çalışmaya başladığını belirten Aydoğdu, "İki yıldır bende ve insanlarda oluşturduğu travma, yalnızlık, korku, kaybettiklerimiz, ayrılık, kavuşamama, bütün bu duyguların toplamının sonucu, çoğunlukla kağıt üzerine günlük defterlerden ve büyük boy tuvallerden oluşan bir sergi." diye konuştu.