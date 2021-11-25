'Safarad' sergisi Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde tanıtıldı

"Çok Kültürlü Bir Mirasın İzleri" temasıyla Hollandalı sanatseverlerle buluşan serginin tanıtım programına Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Akın Altay, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Müdürü Nisya İşman Allovi, Cervantes İspanyol Kültür Merkezi Direktörü Pilar Tena, Türk asıllı Hollandalı piyanist Karsu Dönmez ve fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ın yanı sıra kültür-sanat dünyasından pek çok isim katıldı.

“GELECEK YIL İSPANYA’DA AÇILACAK”

Program, piyanist Marcel Worms ve keman virtüözü Neo Eyl'in, Andries de Rosa'ya ait "Rhapsodie Orientale 1890" adlı besteyi icra ettiği mini konserle başladı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, sergide 500 yıllık hikâyenin estetik bir formda yansıtıldığına değinerek "Tarihimizden gelen kültürlerin birbirlerini destekleyerek nasıl yaşadıklarını gösteren güzel bir sergi oldu. Bugün bu eserlerin arkasındaki hikâyeleri konuştuk. Böyle sergiler sayesinde göçlerin problem olarak konuşulduğu bir çağda geriye dönüp bakıldığında birbirlerini destekleyerek yaşatan milletlerin insanlığa sunduğu katkı ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu. Yunus Emre Enstitüsü olarak kültürleri, birbirini tamamlayan öğeler olarak gördüklerini dile getiren Ateş, serginin gelecek yıl da İspanya'da açılacağını söyledi.

ANADOLU’NUN HOŞGÖRÜ KÜLTÜRÜNÜN UZANTILARI

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Dişli de sergide emeği geçenleri tebrik ederek serginin, medeniyetlerin beşiği Anadolu'nun hoşgörü kültürünün zengin köklerinden geldiğini vurguladı.

Serginin küratörü İstanbul doğumlu sanatçı Terry Katalan, Sefaradların Türk toplumuyla 529 yıldır bir arada yaşadığına dikkat çekerek "Sergi, Türkiye'deki Sefaradların Türk kültürüyle olan entegrasyonunu gösteriyor." diye konuştu. Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye'nin kültür ve tarihini, sevgi ve hoşgörüyle bütün dünyayla buluşturduğunu vurgulayan Katalan, "Tüm Sefarad sanatçıları adına ve kendi adına bu etkinlikten ötürü gurur duyduğunu, kökleri Osmanlı İmparatorluğu'nun zengin kültür mirasına ve Sefarad kültürüne dayanan eserleri Amsterdam'da sanatseverlerle buluşturarak farklı grupların kardeşçe yaşayabildiğini göstermek istediklerini belirtti.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Abdullah Altay ise yaklaşık 2 yıl önce Terry Katalan ile iletişime geçerek projeyi başladıklarının altını çizerek Amsterdam kültür hayatına böyle bir sergi kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sergide 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nden de eserler yer alıyor.

Müzenin Müdürü Nisya İşman Allovi, serginin bir parçası olmaktan dolayı çok memnun olduklarını aktararak, Sefarad sanatçılarının eserlerinin yanında müzedeki bazı eserlerin de seçkiye dâhil edildiğini belirtti.

Osmanlı dönemi mimari eserlerini fotoğraflayan ve iki eseriyle sergiye katkıda bulunan ünlü fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar ise, böyle bir sergide Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi.

Programda ayrıca Türk asıllı Hollandalı ses sanatçısı ve piyanist Karsu Dönmez "Adio kerida" adlı parçayı çaldı ve seslendirdi.

EBRUDAN YAĞLIBOYAYA 60 ESER

33 Türk Sefarad sanatçısının cam sanatı, heykel, ebru, mozaik, seramik, takı, fotoğraf, yağlıboya ve akrilik resim gibi birçok alanda 60 eserinin yer aldığı sergi, aynı zamanda Artsteps isimli sanat sitesinde çevrim içi olarak da ziyaret edilebiliyor.

Yunus Emre Ensitüsünün yanı sıra Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Cervantes İspanyol Kültür Merkezi, 500. Yıl Vakfı, ACB Danışmanlık ve Amsterdam Yahudi Müzesi'nin de destek verdiği “Sefarad Sergisi”, kasım ayının sonuna kadar Amsterdam YEE’de görülebilecek.