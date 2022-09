"Sadist hemşire" hayatını kaybetti

Fletcher 60 yıllık oyunculuk kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı, ancak menajeri ‘Fransa’da aile üyelerinin de hazır bulunduğu evinde huzur içinde öldüğünü’ duyurduğundan beri çoğu kişi ondan aynı şekilde bahsediyor: ‘Guguk Kuşu filminin ikonik hemşiresi Mildred Ratched’.

Yönetmen Milos Forman’ın Ken Kesey’ın aynı adlı romanından (One Flew Over the Cuckoo’s Nest) sinemaya aktırdığı film 9 dalda Oscar’a aday olmuş, en iyi erkek oyuncu (Jack Nicholson) en iyi yönetmen en iyi film ve en iyi uyarlama dallarında da ödül almıştı.

Guguk Kuşu, 1993 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından ‘kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli’ filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi’ne alındı.

Film, akıl hastası numarası yaparak güvenlik önlemleri daha az olan bir akıl hastanesine sevkedilen mahkum Randle Patrick McMurphy’nin (Jack Nicholson) yaşadıklarını konu alıyor.

Hemşire Mildred, terapilerde başına buyruk hareketleriyle diğer hastalara kötü örnek olduğunu düşündüğü McMurphy’yi kendi yöntemleriyle zapturapt altına almaya çalışıyor.

Guguk Kuşu tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: Diken