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Russell Crowe'dan hayranlarına Türkiye çağrısı

Oscar ödüllü oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarına Türkiye'yi ziyaret etme çağrısı yaptı.

Kültür Sanat 24.08.2022, 00:47
Russell Crowe'dan hayranlarına Türkiye çağrısı

Film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.

Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.

Kaynak: AA
#Russell Crowe #türkiye
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