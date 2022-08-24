Russell Crowe'dan hayranlarına Türkiye çağrısı
Oscar ödüllü oyuncu, film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, hayranlarına Türkiye'yi ziyaret etme çağrısı yaptı.
Kültür Sanat 24.08.2022, 00:47
Film yapımcısı ve müzisyen Russell Crowe, kendisini Türkiye'ye davet eden bir Twitter kullanıcısına cevap verdi.
I love Turkey so much. What an endlessly fascinating and beautiful country. If you have never been to Turkey, you really should make a plan to go. https://t.co/lbLVy6EHp9— Russell Crowe (@russellcrowe) August 23, 2022
Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Crowe, "Ne kadar da büyüleyici ve güzel bir ülke. Türkiye'ye hiç gitmediyseniz gitmek için gerçekten bir plan yapın." paylaşımında bulundu.
Ünlü oyuncu Crowe'un gönderisi, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilip paylaşıldı.
Kaynak: AA
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