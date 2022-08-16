Rıza Pekkutsal hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın önemli isimlerinden Rıza Pekkutsal, 87 yaşında İzmir'de yaşamını yitirdi.
Kültür Sanat 16.08.2022, 23:49
Sinema ve tiyatro sanatçısı Pekkutsal'ın vefat haberi üzerine çok sayıda sanatsever sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Kaynak: AA
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