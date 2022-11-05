Rhythm of the Dance, İstanbul'da gösteri düzenledi
İrlanda'dan ünü dünyaya yayılan "Rhythm of the Dance" gösterisi İstanbul'da sanatseverlerle buluştu.
Kültür Sanat 05.11.2022, 09:47
İrlanda'dan ünü dünyaya yayılan "Rhythm of the Dance" gösterisi, TİM Show Center'da sahnelendi.
AA Events organizasyonuyla Türkiye'ye gelen topluluk, özgün kelt ezgileri, ünlü İrlanda step dansı ve canlı müzik gösterisinden oluşan performansıyla beğeni topladı.
İlk kez 1998'de sahnelenen gösterinin ünü, 3 haftalık ABD turnesinden sonra dünyaya yayıldı.
Bugüne kadar 7 milyon seyirciye ulaşan ve 50 ülke gezen Rhythm of the Dance gösterisi, tamamen canlı müzik eşliğinde gerçekleştiriliyor.
Topluluk, Türkiye turnesi kapsamında bu akşam da ATO Congresium Ankara'da sahneye çıkacak.
12
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|11
|26
|2. Başakşehir
|11
|23
|3. Adana Demirspor
|12
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Galatasaray
|11
|21
|6. Trabzonspor
|11
|21
|7. Konyaspor
|12
|20
|8. Kayserispor
|12
|20
|9. Alanyaspor
|13
|16
|10. Gaziantep FK
|11
|15
|11. Kasımpaşa
|13
|15
|12. Antalyaspor
|11
|13
|13. Karagümrük
|11
|12
|14. Ankaragücü
|12
|12
|15. Sivasspor
|12
|10
|16. Hatayspor
|11
|10
|17. Giresunspor
|11
|9
|18. İstanbulspor
|11
|8
|19. Ümraniye
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|11
|24
|2. Keçiörengücü
|11
|21
|3. Boluspor
|10
|19
|4. Bodrumspor
|10
|18
|5. Rizespor
|11
|18
|6. Pendikspor
|10
|18
|7. Samsunspor
|11
|17
|8. Manisa FK
|10
|16
|9. Sakaryaspor
|11
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Bandırmaspor
|10
|14
|12. Tuzlaspor
|10
|12
|13. Altınordu
|10
|12
|14. Adanaspor
|11
|11
|15. Altay
|11
|11
|16. Erzurumspor
|11
|10
|17. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|18. Gençlerbirliği
|10
|6
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|12
|31
|2. M.City
|12
|29
|3. Tottenham
|13
|26
|4. Newcastle
|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
|7. Fulham
|13
|19
|8. Brighton
|12
|18
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Brentford
|13
|15
|12. Everton
|13
|14
|13. West Ham United
|13
|14
|14. Bournemouth
|13
|13
|15. Leeds United
|12
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Leicester City
|13
|11
|19. Wolves
|13
|10
|20. Nottingham Forest
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|13
|21
|7. Osasuna
|12
|20
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
|10. Valencia
|12
|15
|11. Real Valladolid
|12
|14
|12. Girona
|13
|13
|13. Mallorca
|12
|13
|14. Almeria
|12
|13
|15. Getafe
|12
|13
|16. Espanyol
|12
|11
|17. Celta Vigo
|12
|11
|18. Sevilla
|12
|10
|19. Cadiz
|12
|10
|20. Elche
|12
|4