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Restorasyonu tamamlanan Yeni Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden ibadete açıldı

Restorasyonu tamamlanan Yeni Cami'nin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirdi.

Kültür Sanat 06.01.2023, 17:39
Restorasyonu tamamlanan Yeni Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak açılış töreni düzenlenecek Eminönü'ndeki Yeni Cami'ye geçti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugün bir cuma bayramında olduklarını, böyle bir bayram gününde uzun bir süredir tadilat, tamirat ve restorasyonu devam eden Yeni Cami'yi yenilemiş olduklarını söyledi.

Osmanlı Padişahı 3. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü'ndeki Yeni Cami inşaatının 1665'te Sultan 4. Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlandığını anlatan Erdoğan, caminin restorasyonu hakkında şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Yeni Cami restorasyonu 2016 yılında başlatılmıştır. Bu kapsamda caminin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirilmiştir. Dış cephesi tamamıyla temizlenmiştir. Beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir. Özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirilmiştir. Mermer söve, silme, alem ve korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderilmiştir. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılmış, çatlak veya parça kaybı olanlar kalem işleriyle tamamlanmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Cami'deki anısını anlattı

Erdoğan, camide namazını eda ederken zeminde kubbeyi seyrettiğinde yepyeni bir Yeni Cami'nin meydana geldiğini Allah'a hamdederek gördüğünü dile getirdi.

Burada emeği geçen tüm mimarlara ve sanatkarlara şahsı, milleti, vakıf teşkilatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çünkü Yeni Cami, öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var. İmam hatip okulu dördüncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hoca'mızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından ben devam ettim, bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik. Ve Yeni Cami'nin bizde böyle bir hatırası da var. Rabb'im yar yardımcımız olsun. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın ve bu birlik beraberlik bizim en büyük bayramımız olacak inşallah. Sizleri birliğimizde, beraberliğimizde daim olarak bu yola devamınızı özellikle istiyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Tüm şehitlerimiz için gelin birer Fatiha okuyalım diyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un duasının ardından beraberindekilerle kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, kurdele kesimi sırasında, "Tüm dünya Müslümanlarını, Yeni Cami'miz inşallah hizmette unutulmayacak anılarla inanıyorum ki bu güzel mekanda ağırlayacaktır. Ya Allah, Bismillah." ifadelerini kullandı.

Açılışa Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
#yeni camii #restorasyon #Recep tayyip erdoğan
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