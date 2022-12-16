Restorasyonu tamamlanan tarihi cami ibadete açıldı
Tarihi 17'inci yüzyıla uzanan Altındağ'daki Zincirli Camisi, tamamlanan restorasyonun ardından bugün ibadete açıldı.
Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Valisi Vasip Şahin, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Katılımcılar, restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğünce tamamlanan tarihi camide ikindi namazını kıldı.
Namazın ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, caminin tarihine ve restorasyon çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.
Caminin restorasyonuna 2020'de başlandığını ve çalışmaların iki yılda tamamlandığını belirten Ersoy, "Sadece dış cephesinde değil, içeride de daha önce yanlış yapılmış restorasyon çalışmalarına rastlanarak temizlendi. İçerideki kalem işçilikleri olsun ahşap işçilikleriyle camimizin bakım onarım çalışmaları yapılıyor ve bugün açılışı bize kısmet oluyor." dedi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 5 bin 500'den fazla binanın restorasyon, bakım ve onarımını yaptığını aktaran Ersoy, yurt içinde ve yurt dışında restorasyon çalışmalarını devam ettireceklerini söyledi.
Bakan Ersoy, restorasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.
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