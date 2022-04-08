Restorasyonu tamamlanan cami ibadete açıldı

Nevşehir'de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu tamamlanan Kurşunlu Cami ibadete açıldı.

Lale Devri'nin sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 1726-1727 yıllarında yaptırılan Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ndeki caminin restorasyonu tamamlandı.

Restorasyonun başladığı 3 Temmuz 2018'den beri kapalı olan cami, cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Caminin avlusundaki törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, 18. yüzyılın ilk yarısında inşa edilen, içinde sübyan mektebi, imaret, hamam, kervansaray ve çeşme bulunan külliyede çalışmaların sürdüğünü, tarihi camiyi ibadete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Külliye ve caminin Osmanlı döneminden miras kalan önemli eserlerden olduğunu dile getiren Çam, şöyle konuştu:

"Bu çalışma sadece bir bina restorasyonu değil. Burası sadece Nevşehir ve bu topraklara da ait değil. İstanbul'dan 1700'lü yıllarda buraya gelerek yepyeni bir şehircilik anlayışıyla dünyaya medeniyet mesajı da vermiş olundu. Bu çalışmayı tarihi boyutuyla da tefekkür etmemiz lazım. Damat İbrahim Paşa, Anadolu'da birçok savaşla mücadele ederken huzurlu ve müreffeh bir sistem kurarak aslında dünyaya yeni bir kentlilik mesajı vermiştir. Matbaayı getirmiş, teknoloji hamleleri başlatmış ama maalesef siyasi çekişmelerle katletmişler. Sadece basit bir Lale Devri deyip geçiştirmemek lazım. Damat İbrahim Paşa, Batı'ya da Doğu'ya da 'Biz medeniyetin sahibiyiz.' mesajını veren paşaydı. Ömrü o kadar vefa etti ama hoş bir seda bıraktı. Bu eserlerin bize sunulmasında tarihimizden bugüne ne kadar devlet ricali varsa hepsini minnet ve şükranla yad ediyorum."

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da Damat İbrahim Paşa Külliyesi'nin restorasyon çalışmaları için ayrılan 30 milyon 622 bin liralık ödeneğin bugüne kadar yaklaşık 14 milyon lirasının harcandığını, çalışmaların cami dışındaki bazı alanlarda sürdüğünü kaydetti.

Diğer çalışmaların da yakında tamamlanacağını ifade eden Ersoy, "Damat İbrahim Paşa’nın, vakfiyesinden harcama yaparak doğduğu köye yaptırdıklarıyla bugünkü Nevşehir ilimizi meydana getirdiğini biliyoruz. Bu kıymetli eserimizin restorasyon ve çevre düzenlenmesi çalışmalarını titizlikle yaptık. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ecdadımızdan miras kalan eserlerimizi, gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için koruyup ihya ederek geçmiş ile gelecek arasında köprü olma görevini üstlenmiş kadim bir kurumuz." dedi.

Vali İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın da konuşma yaptığı programda, İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya'nın duasıyla caminin açılış kurdelesi kesildi.

Camide incelemede bulunan Çam ve beraberindekiler, cuma namazını eda etti.